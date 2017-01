Leitores e cartas

00:00 · 16.01.2017 / atualizado às 00:27

Ruído

O abuso de celulares e smartphones é uma realidade nos dias atuais. Muita gente perde tempo em assuntos superficiais com estes aparelhos. Quando não se aprofunda um assunto surge a superficialidade. Quem sabe um pouco de tudo não sabe nada profundamente. A mudança de assuntos gera uma comunicação com rupturas. Estas abrem dificuldades de interpretação no diálogo. O excesso de assuntos e de ideias novas não permite uma comunicação que flui naturalmente. Os aparelhos chamados tablets e smartphones viciam as pessoas a não se comunicarem bem. Na verdade, gera-se frustração maior quando o amor, que requer tempo e paciência, não é amado!

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)

Copa 2026

Ousada, oportuna e justa a decisão do presidente da Fifa, Gianni Infantino, aumentando o número de seleções de 32 para 48 na Copa de 2026. Decisão que desaponta os eternos críticos que nunca ergueram um tijolo pelo desenvolvimento do futebol. Infantino inspirou-se em João Havelange, que uniu povos e nações com o futebol, possibilitando inclusive a realização de uma copa do mundo na África do Sul. A iniciativa de Infantino contribui para o fim da segregação no futebol.

Vicente Limongi Netto

Brasília (DF)

Inflação e carestia

Um governo que olha só para a classe alta, para os mais abastado e esquece os mais pobre e a classe média, era de se esperar. Eu não tinha nenhuma ilusão quanto à melhoria de vida. A maioria das pessoas que foi para as ruas pedir o impeachment de Dilma Rousseff deve estar frustrada. E ainda vem mais arrocho por aí...(Comentário sobre a matéria "Inflação de Fortaleza lidera alta no Brasil em 2016; alimentos pesam" publicada, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Cássia Silva

(Via Facebook)