Leitores e Cartas

00:00 · 14.01.2017

Síndrome de prisão

O mal que assola o território nacional no que diz respeito à segurança encontra respaldo na síndrome atual de prender por qualquer motivo, por mais insignificante que seja o delito, que vai de um roubo famélico ao desempregado que não pode pagar uma pensão alimentar vitalícia além de suas posses. O bicho humano brasileiro tem contra si muitas obrigações, enquanto o governo esbanja o dinheiro arrecadado e, por não transferir votos, não obedece à Lei das Execuções Penais no que diz respeito à reeducação social e reinserção dos egressos na sociedade. Saneamento básico não dá voto e controle de gastos de festejos para inauguração fica no esgoto do esquecimento. Como parasitas espertalhões ou mesmo estelionatários, certos políticos somente enxergam ou têm conhecimento de viseira o aumento de impostos e das concessões em detrimento da arrecadação, para pôr em prática o lema "deixa o povo com fome e sem dinheiro, que não terá força para lutar contra o regime". O bicho homem como qualquer outro animal, em sendo encarcerado, se tornará sempre mais violento, principalmente quando seus direitos são desrespeitados, como assistência à saúde, educação etc. E assim vamos vivendo esperando a Morte no dilema da esperança.

Hilário Torquato

Fortaleza (CE)

Seca de ações

O povo Nordestino, uma nação reconhecida nacionalmente, quiçá mundialmente, como um povo de natureza pungente e por ter uma forte envergadura para encarar os grandes desafios, convive hoje num clima de incerteza e desatino no que tange à falta de chuvas nesta região. Muitas são as suas interrogações, quase zero milímetro com relação ao futuro da sua própria existência e manutenção em seus lares. E as incertezas se alongam, à medida em que não se busca uma solução de impacto no intuito de dar sustentabilidade de uma vida digna para essa gente. Órgãos como o DNOCS, cuja função seria a de promover o desenvolvimento sustentável do nosso semiárido, hoje se assemelha a um TCM, por causa da inoperância e falta de atuação nessas áreas. Dificilmente presenciamos placas indicando a atuação deste órgão numa determinada área, a exemplo da cidade de Irauçuba, dentre outras, que convive com problemas alarmantes causados pela seca e pela desertificação em projetos sociais.

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)

Agências às cegas

Para que servem mesmo os órgãos de defesa do consumidor e as agências reguladoras de produtos e serviços? Será que o governo federal, que as instituiu, não sabe que raramente o comércio obedece o que elas determinam? Entre uma farmácia e outra, por exemplo, a diferença de preços é assustadora. E de igual forma é também abissal e até revoltante a diferença verificada nos custos de material escolar entre uma loja e outra. Até quando essa prática abusiva contra a economia popular vai persistir? E já que se fala tanto de segurança pública, sobretudo em relação à proteção do cidadão contra assaltos e roubos, que tal as autoridades policiais atuarem de forma mais direta contra esse tipo de exploração, de violência?

José Admir de Paula

Paracuru (CE)

Descaso no Aquiraz

Entra ano e sai ano, e as condições das ruas do Porto das Dunas - um dos principais polos de turismo do Ceará - continuam na mesma, sem drenagem fluvial, sem calçamento e com buracos por todos os lados, intransitáveis com uma simples chuva, como a que caiu na área, no último fim de semana. Sob o olhar vesgo do poder público municipal de Aquiraz, as crateras que se abrem nas vias só crescem e o tráfego de veículos e até mesmo de pedestres é quase impossível. Um descaso que inibe o turismo, a economia e a geração de empregos na área.

Liana Marinho

Fortaleza (CE)