Leitores e Cartas

Adeus a Djacy

Djacy Oliveira, você foi um dos melhores radialistas do Ceará. É muito revoltante a gente ter que se deparar todos os dias com esse tipo de notícia. Todos os dias, bandos de marginais aprontam, tiram a vida de uma pessoa de bem e recebem proteção! Infelizmente, isso ainda vai longe, pois o código penal não sofre atualizações em prol do cidadão de bem, mas sim para dar regalias aos que estão às margens da lei. Triste! (Comentário referente à matéria "Radialista cearense morre após ser vítima de assalto no Centro de Fortaleza", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Ronny Morais

Bilhões em presídios

Serão gastos R$ 10 bilhões para criar 250 mil vagas em penitenciárias. Qual atitude o governo irá tomar para que daqui a poucos anos não precise criar mais 250, 300 ou 500 mil vagas? Porque as crianças de hoje, em poucos anos, serão os jovens de amanhã, e continuam em escolas que não estimulam, não ensinam e não preparam para o mercado de trabalho. No primeiro contato com o narcotráfico, com proposta de alto lucro, não há jovem que não queira seguir por esse caminho. Precisa não apenas de vagas prisionais, mas de esperança por um futuro melhor. Povo é como criança. Se deixar solto, sem pulso forte e leis que comandam, vira anarquia.

Beatriz Campos

São Paulo (SP)

Messejana-praia

Para quem mora em Messejana, com essa CE - 010 será um pulinho só para a Praia do Futuro. Só não é aconselhável à noite. Muito esquisito. Ainda falta iluminação e segurança na via. (Comentário sobre a matéria "Após anos de cobrança, ampliação da CE-010 tem 1ª etapa concluída", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Maria José Rodrigues

