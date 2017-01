Leitores e Cartas

00:00 · 12.01.2017

'Eu vou voltar'

Nunca votei em Lula. Será a primeira vez em 2018, porque agora sei que ele faz falta, foi o único que ajudou os pobres.

Márcio Grey Pinheiro

'Eu vou voltar' II

Ladrão tem que está é na cadeia. Político que cometeu improbidade administrativa devia ter seus direitos políticos cassados.

Armando Laerte

'Eu vou voltar'III

Falaram tanto em Temer e o País está afundando ainda mais. Gasolina a R$4,00, aumento de impostos e desemprego aumentando a cada dia. Muitos criticam, mas o ex- presidente Lula fez muita coisa pelo País. (Comentários sobre a matéria "Se preparem porque, se necessário, eu serei candidato à Presidência, diz Lula", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Edson Jessiane

Educar o coração

"Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. (Mat. 15:19)". Este versículo deixa claro que o coração do ser humano precisa ser educado, um trabalho que deve ser iniciado assim que a criança começa a entender o que é certo e o que é errado. Se isso for feito no seio familiar, com certeza teremos adultos melhores. É preciso colocar Deus no coração da criança para que ela trilhe por caminhos bem ordenados. A educação cristã é de suma importância para a vida. Destaco aqui parte do versículo (13:11 de 1Co.) " ... Mas o homem em que me transformei foi formado na meninice e essa formação permanece para sempre". Pais, professores e religiosos podem contribuir para que um dia em nossos presídios "tenha meia-dúzia de gatos pingados". Arranjemos tempo para ensinar às nossas crianças o caminho do bem.

Jeovah Torquato

Taquari (DF)