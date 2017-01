Leitores e Cartas

00:00 · 11.01.2017

Carga pesada

Tarifa social está quase o preço da passagem de ônibus normal. Agora, alguns familiares meus vão ter dificuldades de ir trabalhar. Sem carteira assinada e renda pouca, vai ficar mais difícil para se deslocar. Querendo ou não, passagem conta muito. R$ 6,40, por dia, é um absurdo.

Rebeca Muniz

Carga pesada II

O povo reclama, mas aceita. Na capital vizinha, Natal, uma passagem de ônibus custa R$ 2,90, desde o começo de 2016, e lá não tem nenhum terminal e não tem, sequer, bilhete único. Aqui, pelo menos, a gente tem isso, é um direito do contribuinte. Enquanto em muitas capitais o caos impera no transporte público. (Comentários referentes à matéria "Tarifa de ônibus de Fortaleza sobe 16,36% e inteira custará R$ 3,20", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Rinaldo Ribeiro

Moeda online

O bom lado disso: mais um avanço para alcançar o fim da moeda física que, além de demandar recursos para sua confecção, facilita os desvios e a corrupção. O lado ruim: em nosso País, os dispositivos celulares podem ser ainda mais furtados. (Comentário referente à matéria "Samsung oficializa plataforma de pagamentos online", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Alves Neto

Tanque seco

Quem dera ver isto no Brasil, mas aqui as panelas só batem de um lado! Parece que o Brasil voltou para aquela parte do hino Nacional que diz: "Deitado eternamente em berço esplêndido". (Comentário de internauta sobre a matéria "Protestos contra aumento da gasolina voltam a reunir milhares nas ruas do México", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Carmen Edith Palha

