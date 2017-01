Leitores e Cartas

00:00 · 10.01.2017

Prefeituras

Praticamente com uma única opção no que tange à oferta de geração de emprego, as prefeituras dos municípios cearenses têm tido a árdua missão de transformar água em vinho por conta de uma arrecadação deficitária, parcos repasses públicos, falta de incentivos sociais, além dos tão conhecidos desvios de conduta de muitos gestores públicos. Em detrimento disso temos: péssimos hospitais, escolas desestruturadas e sob o prisma do analfabetismo educacional, paralisia econômica, violência e desmonte das famílias. Tudo isso vem mudando o hábito e o aspecto urbano das pessoas. Hoje já não se contempla mais cenas bucólicas e antigas como o simples fato de ver as pessoas sentadas em calçadas. Atrele-se a isso, a seca e as drogas. É, pelo visto, cada vez mais o nosso interior se interioriza.

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)

Pedido de chuva

Pedimos a Deus chuvas generalizadas em todo Ceará. As crianças voltarão a tomar banho de chuva e alegria será de todos. Quem não mora por estas paragens não sabe a importância que as chuvas têm para a economia e o bom humor dos nordestinos. Chuva é vida como o leite é sangue no sertão! Basta armazenar o precioso líquido em cisternas e açudes, como aconselhou o padre Cícero e outros santos e sábios. O rio corre para o mar. Parte destas águas são colhidas e guardadas para uso futuro. Viva a chuva no sertão!

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)

Presídios

Como pode uma pessoa em seu normal estado de consciência desejar a morte do outro só porque ele está preso? Será mesmo que estão nos presídios o que há de pior na nossa sociedade? Chegamos ao ponto, então, de defender a matança, assim como fazem os comandantes de facções criminosas?

Ivanildo Roriz

Tauá (CE)