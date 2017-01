Leitores e cartas

00:00 · 09.01.2017

Posse dos prefeitos

No dia primeiro do corrente mês e ano, assistimos à posse de milhares de prefeitos por este Brasil afora, eleitos no pleito do ano passado. Entretanto, muitos não conseguiram o tão almejado cargo, devido a irregularidades cometidas nas eleições; outros, ainda estão pendentes aguardando o resultado de investigações pela justiça eleitoral; outros, casos únicos em todo o mundo, imaginem, 'saíram da prisão para tomar posse

E em seguida voltaram para o xilindró'. Onde anda a Justiça que comete tamanha aberração? Acho que a imprensa devia manter estes casos sob sigilo profundo para não manchar a imagem deste nosso querido País mundo afora. O General De Gaule realmente tinha razão quando disse que 'o Brasil não é um País sério'.

Amilcar Paula Pessoa

Fortaleza (CE)

Turismo na Serra

Sensacional a matéria veiculada no Diário do Nordeste sobre o fato de a nossa Capital está entre as cidades mais procuradas no Brasil nos destinos turísticos. Por outro lado, a Região da Ibiapaba, que já foi no passado um rumo certo nessa época do ano, encontra-se dividida no que tange a procura turística por bons atrativos. A falta de incentivos, tanto Federal como Estadual, e as obras no setor turístico que não saem do papel, como é o caso do retorno do Bondinho de Ubajara, paralisado há 2 anos, atrasam o crescimento da região. Tudo isso é fruto da falta de investimento público, que mira seus holofotes apenas naquelas cidades onde o interesse do voto e o apoio político lhes são peculiares. Vamos dividir as fatias na medida certa.

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)

Presídios

O problema dos presídios do Brasil se arrasta há anos. São questões estruturais que o poder público precisa resolver urgentemente com investimento em educação.

Vanderlei Martins

Manaus (AM)