Leitores e Cartas

00:00 · 07.01.2017

Que País é este?

Já não sei que País é este, para que servem as Instituições nem a Constituição, se não tem quem a obedeça, nem quem as faça cumprir. Se o representante maior da cidade, diz em um programa de TV: "Se a Justiça proibir a gente faz na marra" e conclama a seus aliados a desobedecerem a Justiça, o que corresponde a dizer: 'Estamos acima da lei'. Se um deputado, a quem cabe elaborar leis, propor emendas à lei que achar prejudicial ao cidadão de seu Estado, publica em um jornal; "em razão do pedido de urgência, votei sem conhecer o conteúdo da matéria". Que senso de responsabilidade têm os nossos representantes? Se um Senador da Republica (com abertura de vários processos no Supremo), por fazer parte de um dos poderes, ignora a presença do agente da lei, desrespeitando a Suprema Corte é pra se perguntar que País é este? É de não se acreditar que um cidadão, que, por concurso, se tornou Juiz que quer desempenhar seu papel de defensor do cidadão, das Instituições e da Sociedade, ser ameaçado de prisão por um infrator da lei, isto é uma vergonha, principalmente quando se vê a omissão de muitos que fazem parte do Poder Judiciário. Os poderes se digladiam, o Legislativo legisla em causa própria e de corporações, o Executivo vende medidas provisórias, juízes, alvarás de soltura. A omissão da Suprema corte a fez perder a supremacia... É para se perguntar que País é este? Agora estamos sabendo que Rui Barbosa não era simplesmente um grande jurista, mas também um grande profeta. Chegou o tempo de termos vergonha de ser honestos. Que vergonha!

João Costa Neto

Via e-mail

Tempos de crise

A família nos dias atuais passa por crise ímpar. A noção de autoridade é confundida com autoritarismo e muitas crianças são educadas sem limites, sem disciplina e sem valorizar o trabalho dos pais. A TV e Internet não ajudam a formar a consciência crítica das pessoas. Uma massa sem rumo e levada pela mídia é manipulada. As eleições são ganhas com o marketing e os políticos são tratados como mercadorias para consumo. A família precisa parar para conversar! Nós dependemos do amor dos outros e devemos fazer felizes nossos irmãos. Devemos respeitar a individualidade, crenças e o modo de pensar diferente neste mundo atual pluralista. O caminho para a felicidade é uma família unida!

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)

Aposentadorias

Esses planos de incentivo a aposentadorias antecipadas que os últimos governos vêm adotando nas estatais, com a finalidade de economizar gastos com pessoal, já demonstraram que são ineficazes. Pois as despesas maiores desse setor não estão no salário do funcionário comum, mas nos proventos de quem exerce cargos de nível superior como diretor e conselheiro. Só para se ter ideia, chega a superar em quarenta vezes a diferença salarial entre esses dois segmentos de servidores. Há casos em que nem o presidente da República, que exerce o cargo máximo no serviço público federal, ganha igual a eles.

José Admir de Paula

Paracuru (CE)

Coisas do Brasil

Chega a ser, no mínimo, hilária a notícia veiculada recentemente pela imprensa de que um vereador brasileiro acaba de assumir o cargo, ao ser diplomado pela Justiça Eleitoral, sob regime de escolta policial, algemado e, ainda por cima , usando o uniforme de um dos nossos presídios. E pasmem: com salário garantido de quase R$ 10 mil por mês. Ora bolas! Pelo visto, se as leis da natureza fossem iguais à nossa legislação, com certeza os bandidos neste país viveriam num regime de maré mansa. Se é que isso já não acontece nos quatro cantos do Brasil.

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)