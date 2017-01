Leitores e Cartas

00:00 · 05.01.2017

Outra face

Esta vergonha do massacre ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus (AM), que deixou um saldo de 60 mortos, muitos destes até decapitados, fruto de uma briga entre facções criminosas, tem outra face que nos indigna também. Além do relapso governo do Estado do Amazonas, que sabia que um possível massacre ocorreria, e não tomou qualquer providência para evitar, relatos dos familiares dos presos confirmam pagamento de pedágio de algo em torno de R$ 200 para agentes penitenciários liberarem entrada de drogas e celulares nas unidades. E, mais grave, para entrada de armas e pagamento de propina no valor de mil reais. Ou seja, a bandidagem está solta também entre os que administram o presídio... Ora, de que adianta instalar aparelhos sofisticados de detectores de metais, etc, se corruptos é que controlam esta passagem dos visitantes? Na realidade, há muito lixo institucional, em praticamente todas as esferas de poder, a ser varrido neste País. Este é um dos motivos do caos!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Debandada

Empresas brasileiras saem do Brasil e montam suas fábricas no Paraguai, país vizinho. Opção por menos impostos e encargos trabalhistas. Com a palavra os digníssimos sindicalistas que pensam e lutam tanto pelos "trabalhadores brasileiros". Se não me engano, são totalmente contra as reformas trabalhistas que traria o país à modernidade.

Beatriz Campos

São Paulo (SP)

Congratulações

O vereador da Capital, Acrisio Sena (PT), apresentou o projeto e o plenário da Câmara Municipal de Fortaleza aprovou votos de congratulações ao Jornal Diário do Nordeste pelo aniversário de 35 anos da sua fundação, ocorrida no mês de dezembro de 1981.