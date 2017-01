Leitores e Cartas

00:00 · 04.01.2017

Bairros

O 'Prefeitura nos Bairros' não é uma ideia inovadora a ser implantada em Fortaleza, pois já vem sendo aplicada em algumas cidades do Brasil, como em Blumenau/SC. Mas soa como democracia, tendo em vista que dá voz ao povo e pode gerar um forte avanço social diante de tantos problemas causados, tanto pelo inchaço urbano, quanto pelo avanço desordenado de favelas nos bairros da periferia, fruto de uma cidade não-planejada, no qual o braço da administração pública quase não alcança. Violência, drogas, combinado com a falta de segurança pública nos bairros, com certeza serão o foco dos queixumes do povo, pois não se pode ter saúde e educação num local onde a paz não habita.

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)

Não é brinquedo!

O número de motos no Interior do Ceará aumentou muito nestes últimos anos. Acontece que os motociclistas, na sua maioria, não possuem habilitação e muitos são menores de idade. No IJF, em Fortaleza, chegam acidentados de motos do Interior, e os resultado são mutilações e mortes. Jovens desfilam nas cidades do Interior com o capacete no braço. O lugar do capacete é na cabeça que deveria respeitar as leis do trânsito. Ou educamos esta população, ou teremos mais acidentes fatais e vítimas da falta de fiscalização e educação. Moto não é brinquedo! A lei da ação e reação diz que se plantamos motos sem educação e fiscalização no trânsito, colheremos mortes e choro. A dor da perda é maior que o trabalho na educação para a vida!

Paulo Roberto Lessa

Fortaleza (CE)

Prefeitos

Já estamos em 2017 e algumas cidades do Ceará ainda vivem expectativa de novas eleições para prefeito. Se o candidato é ficha suja, por que permitir candidatura?

Maurício Fernandes

Tianguá (CE)