Leitores e Cartas

00:00 · 03.01.2017

Violência

Mal se instalou o ano de 2017, em que abraços, beijos, troca de sorrisos e desejos positivos foram compartilhados pelo mundo afora, simbolizando que a violência deveria ficar no silêncio, pelo menos neste momento de pura magia e reflexão. Mas ela não quer calar, solta seus rojões, e conjuga seu verbo no tempo e na terminação que ela quiser, cessando a nossa esperança de que dias mais floridos virão. Essa tragédia ocorrida em São Paulo, publicada no Diário do Nordeste, denota que iremos enfrentar mais um ano de secura e sofreguidão em nossas vidas. Para mim, enquanto houver pessoas bastardas pairando neste mundo, nunca a violência sofrerá um basta.

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)

Promessas

Nos 5.565 municípios do Brasil, prefeitos eleitos e reeleitos, em 2016, tomaram posse! Teve até eleito que saiu da prisão só para tomar posse. Mas, para lograr este importante cargo, durante a campanha eleitoral, esses hoje prefeitos, mesmo conscientes de que o País atravessa profunda recessão, e as prefeituras estão sem dinheiro em caixa, com dívidas astronômicas, apelaram e mentiram aos eleitores prometendo o que não deviam e jamais vão entregar! E neste rol de promessas vãs inclusive também estão prefeitos das maiores cidades do País, entre elas, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Certamente estes vão decepcionar, seus munícipes, já que, nestas 5.565 cidades nada vai melhorar por obra e graça destes novos prefeitos. Porém, cara de pau, e tempo para culpar seus antecessores pela situação financeira calamitosa que encontraram não vai faltar... Este é, infelizmente, o tal perfil vexaminoso da classe política brasileira, que não se importa em desmoralizar esta nossa terra tupiniquim, para a qualquer custo se manter no poder ontem, hoje e sempre!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)