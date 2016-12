Leitores e Cartas

00:00 · 30.12.2016

Avião presidencial

Fiquei com água na boca e acredito que milhões de brasileiros também, quando li a lista de produtos alimentícios que seriam adquiridos para consumo no avião presidencial. Alguns itens eu conhecia, de nome, outros, eu nunca tinha ouvido falar. Podem perguntar: como ficar com água na boca se não conhece? Explico: pelos preços e marcas, qualquer um pode imaginar que um presidente só come coisas boas. Daí, não tem como não salivar. Há quem diga que salivar é coisa de cachorro, mas cachorro também é gente, já dizia o ex-ministro Antônio Magri, assim sendo, gente também é cachorro. Que em 2017 continuemos trabalhando 150 dias no ano para pagar impostos para patrocinar vida boa aos nossos governantes.

Jeovah Ferreira

Taquari (DF)

Alta do IPTU

Conheço casos que os aumentos no IPTU foram tão exorbitantes que ensejaram a inadimplência por absoluta falta de condições financeira do contribuinte. A insensatez da gestão de Fortaleza chega ao cúmulo de pensar porque uma pessoa possui imóvel nos bairros Dionísio Torres, Meireles ou Aldeota, seja rica ao ponto de suportar a carga tributária do IPTU. A violência da nobre e desposada do Sol, cujo nome Fortaleza não condiz com a realidade pessoal, demonstra o quanto baste que não deve, não pode, fazer um tanque em seu quintal para um lazer seguro, porque a Prefeitura resolve, a seu critério, aumentar a taxação do IPTU para um patamar exorbitante. A falta de bom senso vai gerar leilões do único bem do ser humano, que por infelicidade do destino, tenha sido obrigado a ter um endereçamento postal nesta Fortaleza de hipocrisia.

Hilário Torquato

Fortaleza (CE)

Feira e desordem

Já ultrapassou todos os limites do bom senso a tal feira da José Avelino.

Marcelo Ferreira

Via Facebook