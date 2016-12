Leitores e Cartas

00:00 · 29.12.2016

Preocupação

Causou-nos apreensão a manchete do Caderno Negócios deste Jornal, na edição do dia 27/12/2016, "Contas do governo Temer têm o pior rombo desde 1997". Na coluna Paulo César Norões, foi o comentário do general Eduardo Villas Boas que me deixou também mais apreensivo quando ele manifesta sua preocupação com o "agravamento da crise" brasileira. Outro registro que embaralha ainda mais o atual momento político foi o pronunciamento feito em rede nacional pelo presidente Michel Temer, justificando que devido ao seu baixíssimo índice de popularidade estava aproveitando a oportunidade para incrementar várias medidas impopulares. Não faz sentido um presidente revidar contra aqueles que democraticamente não o reconhecem como um governo legítimo. Até quando isto vai continuar?

Pedro Edson Lourinho

Fortaleza (CE)

A incógnita

A posse de Donald Trump nos EUA, o mais poderoso país do capitalismo mundial, pode ter um efeito devastador nos bilhões de habitantes da Terra. Ninguém tem a mínima ideia do que vai acontecer. Impossível até especular. A imprevisibilidade tomou conta de todos. Mas há um fator que pode explicar esse quadro: o medo do "quanto pior melhor". O sistema financeiro, as redes e a globalização assumiram o controle do novo mundo. O que o Brasil almeja, se o neoliberalismo quebrou e a globalização, com a eleição do Trump, deixou o establishment americano e europeu com o pincel na mão?

Anônio Negrão de Sá

Rio de Janeiro (RJ)

TCM

O STF, por meio de liminar, suspendeu a decisão da Assembleia cearense que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios. Será que agora a decisão da Corte será respeitada?

Sérgio Morais

Juazeiro do Norte (CE)