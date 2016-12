Leitores e Cartas

00:00 · 28.12.2016

Reforços no Vovô

Se não acontecer o mesmo de vezes passadas, quando teve de se desfazer de grandes jogadores em plena competição, tudo indica que o Ceará subirá para Série A do Brasileirão em 2017. Pois o time conta com grandes nomes do futebol brasileiro como Magno Alves, que retorna ao clube com muita vontade de atingir sua meta de grande goleador que é. Portanto, que a falta de dinheiro não seja mais uma vez o principal motivo parta o clube subir, é o que todos os desportistas cearenses esperam.

José Admir de Paula

Paracuru (CE)

Acopiara

Aplaudo de pé essa atitude dos acopiarenses. Que sirva de exemplo para todos os brasileiros! (Sobre reportagem que mostrou reação da população da cidade a uma votação de aumento de salário dos vereadores. O caso teve grande repercussão nas redes sociais).

Dalton Pontes Queiroz

Via Facebook

Acopiara II

Esta será a realidade daqui para frente. Pode ser que assim esses maus políticos se toquem.

Josélia Bezerra

Via Facebook

Acopiara III

Tomara que isto se repita em mais lugares do Ceará e do Brasil e em todas as esferas do poder público. Parabéns à população da cidade de Acopiara!

Thalita Nascimento

Via Facebook

Sobre Temer

Há uma enorme diferença entre querer ser lembrado como... E ser, de fato, lembrado por. (Sobre a declaração do presidente Michel Temer de querer ser o melhor presidente para o Nordeste brasileiro).

Alves Neto

Via Facebook

Temer II

Vai ter que trabalhar muito a favor do povo se quiser mesmo ser lembrado depois.

Adriana Lima

Via Facebook