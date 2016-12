Leitores e Cartas

00:00 · 27.12.2016

Cadeia

Nunca a Justiça brasileira mandou tanta gente graúda para a cadeia como tem mandado ultimamente. Parece que os tempos apocalípticos estão chegando mesmo. E começando pelos políticos ladrões do dinheiro público. Quem imaginava um dia ver, por exemplo, um senador atrás das grades? Pois é... Mas ainda tem muitos larápios do colarinho branco soltos que, pelo visto, só serão presos quando o Juiz Sergio Moro tiver a ajuda do STF. Dificilmente, o bravo juiz da Lava-Jato conseguirá sozinho prender, por exemplo, aquele corrupto cujo nome lembra um molusco marinho, e um outro cujo sobrenome sugere o creme feito de leite que comemos com pão.

José Admir de Paula

Paracuru (CE)

Mudanças

A Terra está passando por mudanças! Terremotos, ondas gigantes, calor intenso e outros sinais deveriam nos levar à reflexão. Temos que parar para pensar antes que a extinção da espécie humana nos obrigue a questionar. Como tem sido a vida do homem nestes últimos 200 anos? A revolução das ideias, o materialismo e a revolução industrial criaram homens inconsequentes em relação ao futuro. As florestas foram destruídas e os homens foram comparados a máquinas na produção. A saída está na humanização, na solidariedade, no bem comum e na união de ideias. A nova era de amor está aí e quem não se adaptar aos novos tempos não poderá continuar a conviver na Terra.

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)

Lixo

A cidade de Fortaleza está, novamente, cheia de lixo pelas ruas. Este problema é de responsabilidade do poder público, mas também da população. Não basta ter coleta regular. É preciso que as pessoas entendam que cidade limpa é bom para todos e previne doenças.

Luciano de Freitas

Fortaleza (CE)