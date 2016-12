Leitores e cartas

00:00 · 26.12.2016

Intempestivas

Nem ao menos decorreu dois meses que o Governo Federal anunciou o fechamento de agências do Banco do Brasil em Fortaleza, agora somos surpreendidos com a notícia de que o mesmo Banco vai inaugurar cinco novas instalações aqui no Ceará. Uma coisa é certa: essa crise de instabilidade econômica é motivo de sobra para promoções de medidas intempestivas nas quais nenhum verbo conjuga com o sujeito ou então querem transformar o povo brasileiro apenas num sujeito indeterminado. Vai entender!

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)

Só frango!

Até o tradicional "Peru de Natal" foi substituído, neste ano, pelo frango, por ser mais barato. Esperamos que, depois do Natal, aqueles que estão sendo denunciados e serão julgados pela Lava-Jato, passem a virada de ano com muito medo da prisão. Pelo menos isso, já que depois da farra da corrupção endêmica que nos assolou nesses últimos anos, que levou ao desemprego como 'nunca antes neste país', obrigando as famílias a trocar suas tradicionais comemorações de final de ano. Que em 2017 a Lava-Jato continue dedetizando esse o Brasil de políticos que só pensam em suas carreiras e não no povo que os elegeu.

Beatriz Campos

São Paulo (SP)

Imprensa

A todos os integrantes desse conceituado jornal, que, diuturnamente, trabalham com o intuito de passar aos leitores o que acontece no Brasil e no mundo, desejo um Feliz Ano Novo cheio de realizações. Ai de nós brasileiros se não tivéssemos a imprensa, que não dá sossego àqueles que, estando no poder, acreditam que tudo podem. A imprensa brasileira é realmente o quarto poder. Como disse o jornalista Eugênio Bucci, é o Cão de Guarda para a sociedade brasileira.

Jeovah Ferreira

Taquari/DF