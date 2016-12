Leitores e Cartas

00:00 · 24.12.2016

Vereadores

Depois da Justiça Eleitoral cumprir sua missão fazendo a entrega dos diplomas dos eleitos e os reeleitos para o Executivo e Legislativo municipais, em todo o Brasil, vamos falar sobre os vereadores, principalmente os que vão iniciar a partir do dia 1º as atividades de representar e defender o povo de seus municípios. Na primeira sessão legislativa, os vereadores realizam a eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara, após a posse. Assumirá, de início, a direção dos trabalhos, o parlamentar mais votado na última Eleição ou o mais idoso. Após os trabalhos iniciais, o presidente, com todos os presentes de Pé, proferirá o seguinte compromisso: "Prometo cumprir a Constituição Federal, a Estadual, a Lei Orgânica do Município e observar as leis, desempenhar o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do município e bem estar do seu povo". As funções dos vereadores são de extrema importância para os municípios, por isso é importante relembrar os compromissos assumidos e saber: "o Mundo está ruim não só pela ação dos maus mas também pela omissão dos bons".

Raimundo Mariano da Silva

Cascavel (CE)

Delação premiada

É dever do Judiciário e do Juiz Sérgio Moro serem contra a mudança na Lei de Delação Premiada, dado a sua abrangência e permissibilidade do uso e abuso de Poder, como se vem acontecendo em prisões, conduções coercitivas e, implicitamente, com torturas psicológicas. A história, a vida animal irracional, permeia a sociedade com exemplos claros e evidentes, de que, se faz tudo pela liberdade, como explosões de muros, fabricação de túneis, compras de alvarás, etc. Até no Golpe do regime militar de 1964 se teve pudor com a coisa pública. Ela rasgou a então Constituição para a implantação dos AIs. Os ditadores ao menos tiveram a hombridade de assim proceder. O objetivo da delação premiada é buscar a verdade sem coação de crimes ocultos, até então sem o conhecimento das autoridades, que têm o dever de averiguar e jamais utilizar de tal expediente, para evitar ferir consequentemente o princípio da ampla defesa e contraditório. Por outro lado, as cortes superiores têm o dever de julgar sem paixões, evitando o que vem ocorrendo em que ministros e juízes vivem na mídia a antecipar seus posicionamentos sobre o que ainda vão julgar.

Hilário Torquato

Fortaleza (CE)

Sobre juros

Fiquei preocupado com as manchetes dos jornais da semana que destacam que o governo Temer pressiona bancos públicos para reduzir taxas de juros. Uma estupidez! É bom lembrar que Dilma Rousseff fez também uso indevido dos bancos públicos com uma série de linhas de crédito a juros bem abaixo do mercado, e deu no que deu! Inclusive, sem que os fundamentos macroeconômicos justificassem, Dilma, pressionou o Banco Central a derrubar em menos de 24 meses a taxa Selic de 12,5% para 7,25%, em outubro de 2012. E hoje pelos graves erros cometidos na gestão petista, estamos pagando caro. Espero que o atual presidente abandone qualquer tentativa de derrubar juros, incluindo a taxa Selic, fora das regras de mercado. E, neste sentido, o presidente do BC, Ilan Goldfajn, ao ser questionado por jornalistas, fez muito bem ao afirmar, "não repetiremos erros do passado".

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Precarização

As dificuldades que os trabalhadores enfrentam no cotidiano por conta da crise econômica, com o desemprego em alta, foram pioradas com o anúncio do Governo Temer de flexibilização da jornada de trabalho. A medida corre o risco de ser o primeiro passo para mais precarização.

Antônio Secundino

Iracema (CE)