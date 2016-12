Leitores e Cartas

00:00 · 23.12.2016

Prescindível

Para que serve mesmo o TCM? Se for para auxiliar gestores na aplicação correta do dinheiro público, sob o aspecto contábil, idêntica pergunta deverá recair então sobre a serventia do contador, que cada Prefeitura mantém. E, se também for sua finalidade a de fiscalizar a correta utilização do erário, sob o aspecto legal, semelhante indagação obviamente deverá ser transferida para as câmaras municipais. Já que fiscalizar os prefeitos, no correto emprego dos recursos públicos, é competência precípua dos vereadores. Sendo assim, quem verdadeiramente é prescindível nos governo municipais, o TCM, os contadores públicos ou os vereadores?

José Admir de Paula

Paracuru (CE)

Aposentadoria

Se a Previdência é objeto de falência, então por que pagar a contribuição, notadamente quando se aumenta, em plena crise vivenciada pelo povo, principalmente quando se

De tem certeza que não se alcançará a aposentadoria? Com o estelionato a ser praticado pelos governos, o trabalhador brasileiro se chegar ao Alpes, já deve estar fazendo morada em qualquer cemitério da periferia, notadamente a Previdência estadual que inexiste. Seria o caso de se abster de efetuar o referido desconto na folha de pagamento? Com esta PEC, é preciso iniciar o trabalho com 15 anos, pagar 50 anos de contribuições, para tentar alcançar um imprevisível direito à aposentadoria. Imaginem que uma pessoa consiga terminar uma faculdade com 27 anos, consiga um emprego para iniciar a contribuir, vai morrer e não receberá!

Hilário Torquato

Fortaleza (CE)

Caos urbano

Até quando a sociedade e o Poder Público vão tolerar o absurdo urbano que é a feira da José Avelino, que deteriora o Centro da Capital?

João Paulo Cordeiro

Fortaleza (CE)