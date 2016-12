Leitores e Cartas

00:00 · 22.12.2016

Em nome da paz

Sabemos que é a hora de falar sobre um tema difícil. A violência certamente não é a ausência de guerras e sim a falta de paz. Paz de Espírito. Como falar sobre isso? Jesus é o exemplo. Mesmo diante dos tormentos da cruz não preferiu a revolta ou a embriaguez. São Francisco nos disse que a Perfeita Alegria é ser abandonado como Jesus na cruz e pelos próprios irmãos. A cultura de fazer tudo 'mercadoria', o consumismo e o egoísmo são os que levam à falta de paz. A Polícia, às vezes, mata ao invés de averiguar a ação com mais cuidado. As mães preferem o comodismo a cuidar de crianças que, na verdade, dão muito trabalho. Assim a sociedade egoísta, vaidosa e orgulhosa não pensa em sacrifícios para manter a paz. Não há como viver em paz sem trabalhar pela paz. Ela é construída na luta. Vamos refletir e raciocinar. As nossas vidas de 'corre-corre' estão contribuindo para a paz? Ou esta ansiedade e este pavor não levam à cultura de morte? O ódio é o amor em desequilíbrio. O ciúme é o amor em desequilíbrio. Vamos equilibrar a vida!

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)

Violência

Insustentável essa onda de violência praticada em Fortaleza. De alguma forma, eu a comparo com países subdesenvolvidos que sempre convivem num clima de guerras provocada por problemas socais como instabilidade política, sectarismo, disputa territorial, terrorismo, conflitos religiosos, entre outros . Tudo isso se respira aqui no Brasil , mais de uma forma meio imperceptível, menos o consumo de drogas. Elas é que estão à frente de tudo isso.

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)

Devassa

O Brasil assiste a uma devassa feita na política nacional, o que tem evidenciado o tamanho do esquema de corrupção em todos os partidos. É hora de repensar o País.

Joselino Paixão

Juazeiro do Norte (CE)