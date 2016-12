Leitores e Cartas

00:00 · 21.12.2016

Fim da reeleição

O Brasil atravessa grave crise econômica, política e social, a qual requer das instituições de controle e da sociedade respostas concretas capazes de sanar essa triste realidade. Superfaturamento de obras públicas, propina, caixa dois e lavagem de dinheiro roubado são a tônica que fazem mover a classe política, a qual se apropria do Estado como meio de enriquecimento pessoal ilícito. É o desvirtuamento dos valores éticos, a conduta de alguns dos nossos representantes, que deveriam ter como prioridade trazer benefícios à população, porém agem de modo contrário. Consequência natural é o País quebrado por causa dos políticos profissionais, com falta de recursos para educação, segurança e saúde, evidenciado diariamente pela morte de pessoas em hospitais públicos, devido à falta de recursos, e pela violência nas cidades. Para que o Brasil supere essa situação é imprescindível colocar todo político e autoridade pública corrupto na cadeia, fazendo-os devolverem todo o dinheiro surrupiado do povo brasileiro, bem como que os eleitores votem somente em candidatos com ficha limpa e que nunca tenham sido eleitas para o mesmo cargo a que esteja se candidatando.

Aguinaldo Bezerra Damasceno

Fortaleza (CE)

'Supérfluos'

Prefeito Roberto Cláudio, tenha mais consciência! Comece o corte dos gastos na Prefeitura com esses shows supérfluos de fim de ano (Réveillon), com cachês de cantores um absurdo. Isso não alimenta a saúde, a educação e nem muito menos segurança que é o que nossa Capital clama.

Camila Lacerda

Via Facebook

Corte de gastos

É necessário cortar. Só os iludidos acham que vai melhorar a situação fazendo exatamente as mesmas coisas de antes.

Bruno José

Via Facebook