Leitores e Cartas

00:00 · 20.12.2016

Papa Francisco

A nação católica tem motivos de sobra para comemorar com muita alegria e júbilos, neste mês, o octogésimo aniversário de vida do ex-cardeal Jorge Mario Bergoglio, o nosso querido Papa Francisco, nome papal escolhido com a ajuda de dom Cláudio Hummes, ex-Cardeal de Fortaleza, no intuito de reverenciar São Francisco de Assis como um santo identificado pela simplicidade e fé, fatores que eu considero preponderantes para nos livrar do forte egoísmo que ora se concentra na maioria dos homens. Onde houver um papa assim, é só alegria!

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)

Para refletir

Quanto tempo gastamos com uma boa leitura? Com um bate-papo edificante? E quanto tempo tiramos para ficar a sós a pensar no bem? Qual a importância que eu dei à família na minha vida? Aos mais doentes, mais pobres materialmente falando e aos mais problemáticos? Quando penso no outro, amo o irmão e gasto meu tempo com quem precisa, na verdade, estou sendo beneficiado. Ouvir é o mais difícil e é exatamente de que mais necessitamos. Ouvir e escutar com atenção e carinho! Não devemos começar o ano atropelados. Pare e pense! Vamos melhorar. Sob todos os aspectos. Viver o amor e a vida com beleza e bondade.

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)

Homenagem

O artigo intitulado 'Vida de Médico', de autoria do médico e professor Dr. Josué de Castro, publicado nesta editoria de Opinião do Diário do Nordeste, na edição de 22 e 23 de outubro deste ano, foi consignada nos anais da Assembleia Legislativa, por requerimento do deputado estadual Fernando Hugo. O artigo versa sobre a prática da medicina, 'profissão de homens abnegados que cumprem sua missão com serenidade e competência', diz a homenagem oportuna pela relevância do tema.