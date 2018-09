Leitores e Cartas

00:00 · 20.09.2018

Censura, não!

Acabou a liberdade de expressão. Rasguem os artigos da Constituição Federal que dizem que todos têm direito de manifestar sua opinião de forma ordeira.

Silvana Firmino

(Via Facebook)

Censura, não! II

Todo mundo conhece as atitudes desse jogador, dentro e fora dos campos. Não era de se surpreender dele apoiar o "coisa" lá ... Aliás, os apoiadores dele são reflexos das suas ideias e posicionamentos.

Wanks Mendes Brito

(Via Facebook)

Censura, não! III

Por causa de uma manifestação após o jogo? Absurdo. Não existe na Justiça Desportiva nenhuma tipificação para o ato dele. Fazendo uma analogia com o Código Penal, não se pode punir sem o fato típico, sem está positivado em Lei/Norma. (Comentários de internautas sobre a matéria "Tribunal pode julgar Felipe Melo por apoio a Bolsonaro", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Milton Costa

(Via Facebook)

Catecismo político

Em declaração, no dia 4/9, o ministro do STF, Luís Roberto Barroso afirmou "reação" contra os avanços no combate à corrupção no País. E frisou que a política no Brasil não mudou, mas vai mudar! Para a política do País mudar é necessário que se comece com um estudo de uma formação política para o povo. Nossos eleitores são o povão! Precisamos lançar um catecismo de estudo político no Brasil! Não existe outra via para a sociedade caminhar, a não ser na política. Não é a religião, nem as instituições que organizam o dinamismo social na direção do bem comum: é a capacidade "política", com formação política. Senhores educadores, façam um projeto educativo para a formação política do povo. A política está de pêsames!

Tarcísio Passos

Fortaleza (CE)