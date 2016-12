Natal e o Hannukha

00:00 · 31.12.2016

O Natal é a festa da Luz. Algumas religiões protestantes insistem que a Igreja se apoderou de uma festa pagã, quando se festejava a festa do Sol. Nós devemos ter nos judeus nossos irmãos mais velhos. E este ano o Natal coincide com a festa do Hannukha. Festa judia que celebra a Luz. Usa-se um castiçal de 9 velas em vez do Minorá de 7 velas. Cada dia uma luz é acesa. É um tributo a Luz que é tão importante nos nossos caminhos. Somos escravos da Luz. E na festa judia a Luz faz brilhar o Templo. Festa de dedicação ao Templo. O Templo onde mora a Luz que é o nosso Deus.

Muito rica e enobrecedora a história judaica. Aprendi a amá-la. E admirá-la. E a luz judaica brilhou para nós. Parecia um ano azedo. Quebrado. Rachado. Caminhos difíceis. Mas alguém nos apontou onde estava a Luz. E fomos buscar a luminosidade que tanto precisávamos. Lá no alto, como se fosse o Monte Sion, morava a Luz. Cansaços. Solitários. E quem sofre, sempre sofre só. Pois a dor parece que não encontra saída.

Era tarde de um domingo frio e cinzento. As estrelas mortas e o céu sem cor. Mas descemos da árvore da nossa tristeza. E caminhamos em busca da Luz. Por mais escura que esteja a nossa alma. Por mais cinzenta que ela possa aparecer, se insistirmos encontraremos dentro dela a Luz que tanto procuramos. Tinha em nossas mãos o cálice mais precioso das nossas vidas. E subimos o monte e, cansado, como Moisés vimos onde corria o leite da nossa cura. A água do Jordão do nosso mergulho na vida. E lá estava o que buscávamos. Chegamos maltratados, mas cientes de que voltaríamos felizes. E ai Alice viu a sua terra prometida. A vida que ela tanto buscava. E neste momento de Luz. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus que vamos agradecer. O monte hoje não é mais o Sion. O monte é o Tabor, onde Luz de Jesus entrou em nossas vidas.

De uma filha. De uma mãe. Como é bom ser filha. Como é bom ser mãe. Mas elas foram mais longe. Foram mãe e filha duas vezes. E hoje nada mais podemos pedir, a não ser que o Deus da Luz, continue a iluminar nossos todos os passos da nossa caminhada. Agradecemos os médicos cearenses na pessoa do Dr. Fernando Barroso e da Dra. Helena Pitombeira. E ao Dr. Nelson Hamerschlar por ser luminosidade e esperança em nossos caminhos. Feliz 2017.

José Maria Bonfim de Morais - Médico cardiologista