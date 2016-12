Leis para fortes e fracos

00:00 · 31.12.2016 por Gilson Barbosa - Jornalista

Conta-nos Lima Barreto (1881-1922), no livro "O Cemitério dos Vivos", que o antigo filósofo Anacársis, que viveu na Cítia (hoje parte da Federação Russa), no século VI a.C., certa feita, ao debater com o grego Sólon, definiu as leis como "teias de aranha que prendem os fracos e pequenos insetos, mas são rompidas pelos grandes e fortes". Muitos séculos depois, vemos que as coisas continuam assim no Brasil. Os braços da lei são sempre longos para alcançar os pequenos infratores ou o cidadão que, às vezes até por esquecimento diante da azáfama diária, esquece de honrar algum compromisso. Comumente é desrespeitado em órgãos públicos. Passa por humilhações, constrangimentos.

Por outro lado, os mesmos braços se mostram débeis e covardes para atingir os bandidos de colarinho branco ou outros nem tanto assim, que povoam frequentemente os noticiários, posto que a impunidade estabelecida dá-lhes suficiente liberdade para incidir e reincidir nos mais deploráveis crimes contra o erário público e o conjunto da sociedade.

Aliás, desde que o País foi descoberto pelos lusitanos, jamais o cidadão comum deixou de ser tratado como "inseto" nessa história. As "teias de aranha" de nossas leis sempre opõem resistência ao homem do povo, punido por um pequeno erro, um engano, uma desatenção ou infração de menor monta. Estou certo de que nós, os "insetos" nesta história, submeter-nos-íamos mais resignadamente aos rigores da lei se, na outra ponta, os que detêm o poder fossem igualmente alvos da severidade de nosso arcabouço jurídico. Não teríamos dois pesos e duas medidas, pois, se somos uma democracia, esta deveria exercer seu poder coercitivo sobre todos, sem privilégios de qualquer espécie. A Constituição Federal prega, no caput do seu artigo 5º, que "todos são iguais perante a lei", mas o que vemos é a falta de suficiente oxigênio às leis para atingir, indiscriminadamente, aqueles que as ferem ou burlam. Seria muito bom que pudéssemos vivenciar uma realidade bem diferente da dos tempos de Anacársis, mas entristecemos diante dos fatos escabrosos que se repetem em nossos dias.