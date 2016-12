Extinção do TCM sob ótica jurídica

00:00 · 31.12.2016

Deixo de perquirir as razões políticas que levaram à decisão de extinguir o TCM, embora não me pareça pouco considerável o argumento da redução de despesas, restando saber se ela virá (viria) mesmo a ocorrer.

Preocupa-me o fato de não possuir o Tribunal de Contas do Estado, a despeito da inegável competência dos seus ilustrados componentes, a mesma experiência dos membros do TCM quanto ao exame das contas municipais. Até então, cada um estava "cada qual no seu quadrado", não é? Nada, porém, que não se resolva graças à dedicação e expertise dos técnicos que prestarão seus serviços de assessoramento. O importante, enfim, é que as funções fiscaliza-tórias, de superior índole constitucional, não sofram solução de continuidade.

Teço, porém, alguns comentários de cunho estritamente jurídico, com a humildade de mero advogado de província. O primeiro deles é o atinente à adoção do "regime de urgência" para, no âmbito da Assembleia Legislativa, apreciar-se a proposta de Emenda à Constituição estadual que, aprovada, procedeu à mencionada extinção. Para mim, esse peculiar regime está previsto no artigo 63 e seu § 1º, da própria Constituição do Estado, neste passo a seguir o insuperável paradigma da LEX MAGNA da República (artigo 60). Todavia, apenas em relação a projetos de lei ordinária ou complementar.

A tramitação das Emendas, todavia, seguem rito próprio, especialíssimo, dada a extraordinária importância e relevância desse tipo de alteração normativa. Aliás, permito-me fazer uma indagação: tinha ou não o Presidente Michel Temer pressa na apreciação da "PEC do teto de gastos públicos"? Óbvio que sim! E por qual razão não pediu ele esse "regime de urgência" ao Congresso Nacional? Simplesmente porque, como constitucionalista que é, sabia que isto era impossível!

Sigo adiante: a proposta inicial visava a "unificar" os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os quais passariam a compor "um único Tribunal, a ser composto pelos sete Conselheiros mais antigos dentre os atuais componentes de ambas as Cortes, observadas as respectivas origens de nomeação".

Uma vez que as funções fiscalizatórias, exercidas por esses Tribunais, são necessárias e inextinguíveis, uma vez tomada a decisão de centralizá-las num único Tribunal de Contas, cumpre perquirir de que modo a PEC 02/16 (originária) tratou do "aproveitamento" ou não dos atuais Conselheiros do TCE e do TCM.

Dada a limitação em sete (7) membros para essa novel Corte, prevista tanto na Constituição Federal como na Estadual, os demais sete (7), não "aproveitados", seriam postos em disponibilidade, com a remuneração integral. Isto se prevê nos artigos 1º e 2º (e seus parágrafos) da mencionada PEC 02/16.

Estatui, todavia, a Lei Suprema do País, em seu art. 41, § 3º, que a disponibilidade (com remuneração proporcional ao tempo de serviço) é admitida apenas quando extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade. Este o primeiro obstáculo, pois.

Empós, foi apresentada a "Emenda Modificativa" nº 3, de 2016 nela se passando a prever a simples "extinção" do TCM, com a imprescindível colocação, em disponibilidade remunerada, de todos os seus integrantes. Uma relevante questão a ser levantada é a pertinente à mantença - isto por literal dicção do art. 31, § 1º, da Constituição da República, norma nacional na qual há de buscar fundamento de validade qualquer outra manifestação normativa, mesmo de índole legal ou supralegal, inclusive aquela oriunda dos Entes Federativos (da União, dos Estados-membros, dos Municípios e do Distrito Federal) - dos Tribunais de Contas dos Municípios, "onde existirem". Trata-se, neste caso, de uma vontade do detentor do poder constituinte originário, indiscutivelmente superior ao do que detém, apenas, o poder de reforma da Constituição estadual, de que se trata.

Tal conflito há de ser levado à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que sobre o tema se pronunciou há muitos anos e que, hoje, pode ter orientação diversa sobre ele. Sob minha ótica, todavia, essa extinção é constitucionalmente inadmissível. Aliás, já o foi, tendo a Presidência da Corte Suprema decidido, liminarmente, pela suspensão da eficácia da Emenda recém aprovada a voo de pássaro.

Quanto ao "aproveitamento" dos ex-conselheiros do TCM (postos de em disponibilidade), este só se pode ocorrer: a) respeitados os requisitos para nomeação indicados no 1º, do art. 71, da Constituição do Ceará (mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis ou de administração pública e mais de dez anos no exercício de função ou de exercício profissional que exija essas qualidades); b) que tais requisitos sejam atendidos pelos que forem nomeados pelo Governador e pelos indicados pela Assembleia Legislativa; c) que se respeite o "sétimo constitucional".

Daí que a expressão, contida na emenda substitutiva, "independentemente da origem na nomeação" (§ 1º do art. 2º), se me apresenta dotada de inconstitucionalidade. Também esse defeito enxergo no § 3º do mesmo artigo, quando exclui os conselheiros em disponibilidade do atendimento às exigências do § 3º, do art. 71, da CE (que alude ao "sétimo constitucional").

Valmir Pontes Filho - Jurista