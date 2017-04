Debates e Ideias

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 01:03

A Semana Santa é a semana do calendário cristão com a Páscoa e a Ressurreição de Cristo. A morte de Cristo na cruz ilumina um mundo mais humano. A evangelização disciplina a sociedade com o bem- estar espiritual e o perdão para afastar a maldade.

Viver não é uma arte fácil. Um dos maiores problemas da vida moderna é conviver com a população conflitada ou aculturada. Os transtornos sociais, políticos e a ignorância agravam a situação e dificultam a harmonia social.

A Igreja Católica doutrina a paz, a união e a fraternidade entre as pessoas louvando os direitos humanos, a solidariedade e a dignidade com fé em Deus. A evangelização compreende e inspira a relação universal objetivando a harmonia e o amor na humanidade. Através da cultura religiosa ínclita e superior devemos esclarecer certos conceitos, conflitos e crenças populares inferiores. A educação fecunda é clássica e tradicional com excelentes e inesquecíveis resultados. Educar é ensinar. Pais e professores ensinando, filhos e alunos aprendendo, educando-se e respeitando o ensino e a Escola, que orienta sublimes vivências lutando contra o analfabetismo, a violência urbana, a drogadição e a criminalidade.

Além dos marcadores genéticos, tensões sociais e conflitos intrapsíquicos, ódio e revolta impedem uma longa vida. Como as pessoas se relacionam umas com as outras, com a vida e a morte. Segundo o Instituto Nacional do Envelhecimento dos Estados Unidos, as populações alcançam extraordinária longevidade praticando um estilo de vida saudável, em paz e com fé divina. Um sacerdote com muita fé e um estado divino de espiritualidade, fraternidade e afetividade.

Aconteceu com o Padre Dourado na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, inspirando os cristãos rezando com Deus. Uma obra celestial de evangelização emocionando milhares de cristãos paroquianos das Dunas, devotados a Deus. Quando o sacerdote partiu para um mundo divino com Nossa Senhora de Lourdes, ficou conosco seu espírito, fé, fraternidade e afetividade nos iluminando uma vida superior, o universo divino, padre Joaquim Colaço Dourado. Uma vida santa e eterna, nos encontraremos. Se Deus quiser.

Josué de Castro

Médico, professor e escritor