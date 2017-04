Debates e Ideias

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 01:04

Muitos se posicionam contra ou a favor da terceirização sem uma análise mais profunda. Entretanto, a terceirização é um fato social, ou seja, o grande problema não se relaciona em ser contra ou favorável, e sim acomodar o instituto nas relações sociais. A grande questão que surge no mundo das relações entre empregados e empregadores, na verdade, é como acomodar essa relação que é mundial.

A terceirização é um instituto oriundo da administração que acabou atingindo relações de trabalho após a desverticalização das empresas. Em outras palavras, empresas passaram a perceber, que outras empresas, em razão da especialidade, passaram a realizar serviços antes inseridos em seus departamentos de forma melhor e mais efetiva. Negar a terceirização em razão de ideologismo alegando uma visão neoliberal ou outra que seja, respeitosamente é ignorância pura. Ela existe e devemos enfrentá-la como uma sociedade civilizada e minimamente adulta.

Dizer que a terceirização não retira direitos, respeitosamente, demonstra uma falácia. Evidente que não retira direitos constantes na lei, até porque a lei não trata diretamente da terceirização. É retórica pura.

De outro lado dizer que terceirizar significa o final dos tempos e seria o final de uma sociedade democrática, de novo respeitosamente, é afastar a realidade da abominável ideologia.

É necessário acomodar o instituto com aprofundamento científico. Observe-se que empresas que potencialmente podem terceirizar são empresas maiores que aquelas que possuem serviços contratados objeto de terceirização. Do ponto de vista econômico, parece razoável entender que quem contrata em razão do poder econômico irá exercer uma pressão natural pelo melhor preço.

Partindo da hipótese de que isso seja realidade, teremos uma empresa ocupante do serviço terceirizada atuando no seu limite de custos. Isso tem um preço! E qual seria?

Ora, apertar no limite o custo da mão de obra. Quem presta a mão de obra? O empregado, claro, que também estará certamente vinculado a um sindicato infinitamente menos representativo que a empresa contratante, com menores benefícios dos instrumentos coletivos. Pior, sendo essas empresas menores e a responsabilidade da contratante apenas subsidiária, como se propõe no projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, cria uma possibilidade maior de insolvência da empresa terceirizada e uma maior demora em eventual processo trabalhista, tendo em vista que deverá o juiz do trabalho esgotar as possibilidades de recebimento da empresa contratante até chegar nos bens da empresa terceirizada.

Dados do Ipea revelam os terceirizados recebem salário 30% inferiores que os contratados diretamente, além de trabalharem um número maior de horas diárias, com maior possibilidade de sofrer acidentes. Um enorme risco.

Terceirizar sem limites imbrica num tratamento pífio ao empregado e a ignorância dos empregadores que pagarão a mesma conta ao final do processo. É necessário, portanto, discutir melhor essa relação e não aprová-la apenas por questões políticas e econômicas.

Ricardo Pereira de Freitas

Doutor em Direito do Trabalho