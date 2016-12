Debates e Ideias: Se felicidade não existe, invente a sua!

00:00 · 24.12.2016

Os males vivenciados por todos indistintamente na contemporaneidade, tempos difíceis, onde todas as formas de violência campeiam: econômicas, politicas e sociais, o que fora claramente profetizada pelo pai da psicanalise, o genial Sigmund Freud (1856-1939) em sua monumental obra: Mal-estar na Civilização. Nesta obra aduz o exímio e mais influente pesquisador da alma humana: "a vida tal como nos cabe, é muito difícil para nós, tem nos acometido de demasiadas dores, decepções, frustrações e angústia, mas é tudo que temos".

Em dias atuais, muito mais dificuldades nos são impostas. Desde a mais tenra idade, nossas crianças sem "infância" são cobradas para que executem determinados níveis de desempenhos tanto pelos pais como por educadores, estendendo-se vida a fora: ingresso acadêmico, sucesso profissional e, por consequência, financeiro e tudo o mais que cerceiam estas exigências de fora para dentro, não nos permitindo sermos quem factualmente somos de fato. Somos obedientes escravos dos desejos alheios. Seres desejantes de desejos que não são e nunca foram os nossos.

O resultado disso não podia ser outro, que não fossem seres humanos cada vez mais alienados, frustrados, angustiados, adoecidos. Para isso, há uma forte corrente de profissionais na área da saúde mental que defende equivocadamente que o homem nunca esteve tão desamparado. O homem sempre foi, é e será um eterno desamparado em busca de proteção. Isso é sentido por ele, ao ser expulso do paraíso, o útero materno, por toda à vida a fora. Por isso, a primeira atitude no momento do nascimento, parto (no sentido de deixo este lugar em que confortavelmente estive por nove meses) para uma aventura, rumo ao desconhecido, que é a existência humana, é justamente o choro. O parto é da mãe, mas a partida é do filho.

Dessa forma, inábil em lidar com as decepções, frustrações e perdas da vida, ele sempre buscou a felicidade, entendida aqui como ausência de tudo isso, mas infelizmente parece não visualizarmos horizonte algum que nos apresente outra opção. A pior forma de loucura é acreditar em uma vida sem essas perdas. Mas, a felicidade, uma vida boa, deve ser uma procura solitária, até sofrida, demorada e que exige muito trabalho, apesar de possível. A felicidade não é uma quimera. Ela existe, mas não está fora de você. Ela está no cerne de sua alma. Que você a encontre. Mas se isso não acontecer, invente a sua!

Odailson da Silva

Psicanalista e escritor