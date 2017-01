Debates e Ideias: Sabedoria da maturidade...

00:00 · 21.01.2017

Se uma escapada foi investida do casal, fingir que nada aconteceu e estabelecer-se e fechar os olhos, sufocando sua própria natureza e seu próprio instinto, só aumenta o risco de gerar mais danos, brigas, transformando-se em uma dor, torturante, que muitos sabem e não falam. Outros falam e nada fazem, uma questão de maturidade mesmo. A palavra perdão é um das mais complexas de interpretação, e acima de tudo para se viver com o tal perdão.

Trata-se de uma jornada psicológica muito delicada, que é jogada nas profundezas de cada um de nós, de uma maneira especial e subjetiva. Certamente perdoar não significa suportar, que é o que geralmente acontece quando uma traição de um parceiro fere profundamente a pessoa e o relacionamento. Diante de um evento desse tipo, pode-se ter reações muito diferentes, mas se a pessoa traída decide não acabar com o relacionamento e estiver junta novamente ao outro, deve ser capaz de encontrar o caminho certo para processar a situação. Caso contrário, o risco, resultando em traição, é a de um sofrimento esgotante que, ao longo do tempo, pode tornar ainda mais profunda a depressão e alterar comportamentos, empurrando para o fim do relacionamento.

A traição não é para ser suportada fingindo que nada aconteceu, mas também não é o fim do mundo. Pode até ser um bom começo de maturidade para o relacionamento. Se você não tem a mentalidade de "deixá-lo ir" - e ,é legítimo não tê-lo, porque todo mundo vive e concebe amor de acordo com sua própria natureza -, então você não deve tentar suportar a fadiga da traição, comportando-se de forma natural, e asfixiar seus instintos. Permanecerem juntos como se nada tivesse acontecido é provável que apenas possam adiar a pausa e transformar a relação em uma espécie de "provação".

A melhor coisa a fazer é olhar para a traição, da mesma forma que você pode assistir a um sintoma ou como algo que tem um significado, talvez não imediatamente, mas detectável se prestar melhor atenção. Um sintoma não está a ser suportado, mas, de fato, curado, se for possível, e muitas vezes muito cuidado é conseguido através de um processo de mudança.

O falso perdão acontece muito entre as mulheres. Depois vem o tal falatório: mulher diz que perdoa mas, no fundo, mantém a mágoa, o rancor. Ou se perdoa a traição ou enfrente naturalmente e com responsabilidade sua relação.

Se uma pessoa acredita que ele perdoou a escapada do parceiro e, em seguida, começa a investigá-lo, verificando todas as suas ações, seus movimentos e todos os aspectos de sua vida com a esperança ou medo de encontrar alguma pista, isso significa que o perdão é apenas aparente, que a traição não foi "aceita" e que não era possível virar a página: quem foi traído ainda não quer ler a realidade, as dificuldades que isso traz com ele e a marca deixada pela traição. Além disso, a confiança em relação ao parceiro agora falhou, provavelmente em conjunto com a possibilidade de diálogo verdadeiro e produtivo.

Pensa-se que têm outras "aventuras" e há uma ilusão de ser capaz de impedir, por meio de monitorização tipo espionar a pagina do Facebook, vigiar todas as mensagens, que pode realmente ser evitadas a todo o tempo. Tudo isso, além de ser doloroso, é sempre prejudicial, pois cria um clima de tensão, dúvidas e suspeitas que dificultam a vida do casal. Por isso tente perdoar ou deixá-lo livre, afinal a vida è passageira e temos a obrigação de ser felizes.

ROSSANA BRASIL KOPF

Psicanalísta advogada