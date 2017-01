Debates e Ideias: Reflexões sobre fertilidade

00:00 · 14.01.2017

Em 1978, o primeiro bebê de proveta inaugurou uma nova era na medicina reprodutiva. Achávamos que seríamos capazes de "criar" o ser humano perfeito. Imaginávamos que a infertilidade seria coisa do passado, porém aspectos éticos, morais, filosóficos, técnicos e até ambientais interferiram. Muito se avançou, mas ainda há muitas limitações e uma grande expectativa quanto ao futuro. Não contávamos que fatores antes desconhecidos, como a recente epidemia de zika, afetariam tanto. Como imaginar que, em pleno século XXI, um vírus fosse capaz de atingir a fertilidade? Como lidar com um inimigo praticamente invisível? A epidemia de zika é real e ameaça a saúde e a vida de futuros seres humanos. Não podemos impedir ou evitar que toda uma geração de casais tenham filhos.

Para quem optou pela gravidez no momento atual, a proteção constante é a principal estratégia contra o transmissor. Para quem prefere adiar a gravidez, congelar óvulos e embriões é o ideal para evitarmos ter uma população envelhecida, com dificuldades de engravidar e com riscos de gerar filhos com alterações genéticas, no futuro.

Outro grande desafio deste século é a idade em que estamos buscando a gravidez. Cada vez mais, a modernidade nos "obriga" a privilegiar o estudo e o trabalho, numa busca cada vez mais concorrida pela carreira profissional de sucesso, que impede muitos de pensarem em procriar no momento que seria o ideal. Adiar a gravidez após os 35 anos, na ilusão de que a reprodução assistida resolverá os problemas é um erro.

Nem mesmo a fertilização 'in vitro' é capaz de superar os efeitos do envelhecimento. A idade avançada é muito mais grave e prejudicial à fertilidade do que a zika. Querer postergar a gravidez é um direito e talvez a única opção para muitos, mas deve-se adiar com consciência e segurança. O congelamento de óvulos, espermatozoides e embriões é o ideal para preservar a fertilidade. Outro ponto importante para a fertilidade são os hábitos de vida. Bebe-se e fuma-se mais e cada vez mais cedo. A obesidade também é uma epidemia. Tudo isso afeta negativamente a fertilidade e faz com que as taxas de gravidez natural e por tratamentos caiam muito.

DANIEL DIÓGENES

Médico