Debates e Ideias: Recordações de Natal

24.12.2016

Recordo da singela ceia que minha mãezinha preparava nas noites de Natal e, também, dos pedidos de presentes que eu fazia ao Bom Velhinho, aliás, sempre negados. A galinha assada na padaria próxima, com farofa à vontade, o arroz branco bem soltinho, a gostosa rabanada, ainda quentinha, com que eu sempre me lambuzava, tudo isso regado a um refrigerante nem sempre gelado, eram uma delícia...Terminada a refeição, ao bimbalhar dos sinos da igreja, os adultos iam para a Missa do Galo e os menores, que ainda acreditavam nas promessas de Papai-Noel, corriam a deitar-se em suas redes, esperando a passagem de Noel, que haveria de trazer-lhes o presente tão aguardado o ano todo. O sono chegava depressa, pois o dia fora de muitas peraltices e emoções. Ao acordar e saltar da rede, que decepção! O Bom Velhinho trocara o presente esperado por outro bem mais simples que, a bem da verdade, nunca desprezei: a bola de couro "argentina," por uma bola de borracha, que logo se rasgava, a bicicleta, por um patinete, o trenzinho elétrico, por um carrinho artesanal, etc.

Nunca culpei o Bom Noel por seus enganos e só bem mais tarde a "ficha caiu"... "Recordo, ainda... E nada mais me importa, Aqueles dias de uma luz tão mansa Que me deixavam, sempre, de lembrança Algum brinquedo novo à minha porta. Mas veio um vento de Desesperança, Soprando cinzas pela noite morta. E eu pendurei na galharia torta Todos os meus brinquedos de criança... Estrada afora, após segui...Mas, ai...Embora idade e senso eu aparente Não vos iludais, o velho que aqui vai : Eu quero os meus brinquedos novamente! Sou um pobre menino... Acreditai! Que envelheceu, um dia, de repente!" (Poesia "Recordo Ainda", do poeta gaúcho Mário Quintana).

Pois bem, meus queridos leitores: nesta Noite tão iluminada e Santa em que se comemora o nascimento do Menino Jesus e na qual haveremos de nos reunir com amigos e famílias, rezando para pedir saúde e paz, lembremo-nos que esses momentos sagrados devem ser guardados na memória e que a magia que eles simbolizam haverão de permanecer para sempre nos nosso corações. Para todos, uma Noite de muita Paz e um Feliz Natal!

RUI PINHEIRO SILVA

Coronel reformado do Exército