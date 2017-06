Debates e Ideias

00:00 · 10.06.2017

Especialistas em Educação têm elogiado o novo papel designado para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), anunciada pelo Ministério da Educação (MEC) e que deve ser implantada efetivamente em toda a rede de ensino até 2019. Priorizar o ensino da Língua Portuguesa é importante porque a leitura é a base de todas as áreas de conhecimento. Por conta disso, que o Governo reconheceu a necessidade de consolidar o incentivo ao hábito de ler, além de potencializar a capacidade de interpretação, de argumentação e da escrita dos alunos, já no Ensino Fundamental.

Já a Matemática ganhou destaque pois estimula o aluno em seu raciocínio lógico, na resolução de situações-problema e no desenvolvimento das capacidades cognitivas.

A partir do reforço nessas áreas, haverá um melhor desenvolvimento nas outras disciplinas e também na própria experiência de vida do aluno. No entanto, priorizar o Português e a Matemática não quer dizer que as escolas devem, necessariamente, aumentar a carga horária em detrimento de outras disciplinas na matriz curricular.

Esse novo foco vai sim exigir soluções mais eficazes, como a capacitação de professores para trazer inovações na sala de aula, executar projetos de leitura, dinâmicas práticas, aulas de campo, vivências e pesquisas, por exemplo. Isso vai fazer com que o aluno precise estar mais focado nessas disciplinas para então compreender melhor.

São esforços que não podem ser empreendidos somente pelos professores, mas que devem fazer parte de um amplo projeto pedagógico nas escolas, que devem disponibilizar conteúdos em ambientes digitais, incentivar a leitura por meio de paradidáticos e projetos similares.

Como educadora, vejo que a Base Nacional Comum Curricular acerta nesse quesito em valorizar a qualidade do ensino nessas disciplinas. Afinal, já há um consenso de que o aprendizado em Língua Portuguesa e Matemática deve ser cada vez mais aprimorado, principalmente no Ensino Fundamental e aprofundado no Ensino Médio.

Milena Martins - Pedagoga