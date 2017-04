Debates e Ideias

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 01:05

O povo brasileiro precisa participar mais intensamente das discussões em torno desses polêmicos projetos apresentados pelo governo Temer. Afinal de contas, as reformas trabalhista e previdenciária ora em discussão no Legislativo federal não podem ser mesmo assimiladas sem questionamentos e debates. Se a primeira representa a quase certa retirada de direitos dos trabalhadores, conquistados duramente há décadas, a segunda é o anúncio de que o sonho da aposentadoria tornar-se-á somente isto: um sonho. Acha mesmo o governo que o trabalhador terá condições de passar 49 anos de sua vida contribuindo para a Previdência Social sem que tenha, ao longo desse tempo, incidentes de percurso, como eventuais demissões, que impedi-lo-ão de pagar ininterruptamente suas contribuições? Está claro que as futuras gerações de trabalhadores, da maneira como está sendo proposta a reforma, não conseguirão se aposentar.

Quem o conseguir, ao final de tão penosa jornada, não terá como sobreviver com o parco benefício que receberá, obrigando-se também a contribuir simultaneamente para planos de aposentadoria privada, geridos por grandes conglomerados bancários nacionais, ora ávidos pela aprovação da tal reforma da maneira como se encontra. A movimentação nas ruas é mais do que oportuna. É legítima e deve evoluir para o debate, dada a insensibilidade de parlamentares que tentam transmitir a falsa mensagem de que, sem a reforma, não haverá futuro para a Previdência Social.

Renomados economistas já se manifestaram, por meio de entrevistas e debates na imprensa, provando por A mais B que a Previdência não é deficitária e que o governo, desvia, subtrai seus recursos para outras áreas, utilizando fórmulas fictícias, longe da realidade. A conclusão é de que o governo pretende, mais uma vez, infligir essa perversidade ao povo, escamoteando dos cidadãos uma situação conveniente apenas aos seus interesses e aos do sistema financeiro nacional. Este, como sempre, lucrará bilhões com sedutores planos privados de aposentadoria. Discutível, preocupante reforma previdenciária!

Gilson Barbosa

Jornalista