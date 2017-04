Debates e Ideias

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 01:03

Aproximamo-nos da grande festa cristã: a Páscoa. Passagem. Nova aurora. Novo dia. Desfilam os séculos. Nomes e figuram se acumulam no tempo e vão passando. E Jesus continua eternamente vivo e eternamente Deus. A Ressurreição é a forma suprema de Deus se achegar ao mundo. É assunção da humanidade por Deus. É irrupção de Deus no mundo. É uma ação de Deu cujo sujeito é Jesus Cristo. De agora em diante Jesus passa a ser Senhor, pois a glorificação de sua humanidade está presente em nós. Está presente na Igreja. Está mais presente na Eucaristia. Oh Res mirabilis, oh Coisa maravilhosa, como diz Tomas de Aquino. A Páscoa que me leva para a madrugada da ressurreição em Crateús. Criança ainda ficava a espera da procissão. Pequeno como Zaqueu também queria ver Jesus.

E quando luzia a aurora saímos apressados. Muito apressados. Pelas ruas mudas e vazias da minha terra. O túmulo vazio. E nós procurando Jesus. Correndo como as mulheres da madrugada. E elas encontraram o túmulo vazio. Vazio da morte. Vazio de desesperança. Vazio de sofrimento. Levavam perfumes e aromas, parecia que encontraram nada. O túmulo estava vazio. Mas encontraram tudo. Foram visitar a morte e encontraram a vida. Foram em busca da tristeza e encontraram a alegria. Foram deixar as lágrimas e voltaram com o orvalho da ressurreição. Foram com olhos fincados na terra fria e inerte e voltaram com os olhares inundados de céus. Foram na escuridão da madrugada e voltaram na alvura do rocio. Com os olhos de Hiparco, deitam seus olhos de esperanças sobre as estrelas, como Hipócrates, deitam seus olhares por esta vida plena, que o túmulo vazio lhes ofertara.

Saímos em busca de Jesus. E logo retornávamos a Igreja, como as mulheres. E parecia que Jesus havia partido. Uma claridade aguda explode na cidade. E o templo como o túmulo parece silencioso e vazio. E não vimos Jesus. Passados tantos anos, volto meu olhar para àqueles dias santos em minha terra. Vivíamos uma semana de piedade e de emoção. Chorávamos na Paixão do Senhor morto. Enchíamos de esperanças no sábado de aleluia. O fogo santo que nos traz vida e clareia a vida. A água batismal que nos faz mergulhar em Cristo. Ficávamos na vigília pascal a esperar pelo Domingo da Páscoa. A beleza luminosa da aurora era o Jesus presente. E ao correr ansiosos procurávamos um Jesus que estava dentro daquele povo piedoso. Simples e cheio de esperança e Fé. Feliz Páscoa.

José Maria Bonfim de Morais

Médico cardiologista