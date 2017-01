Debates e Ideias: O que lhe desejo

00:00 · 07.01.2017

O Que lhe Desejo. Neste ano que começa com tanta pressa e com tanta desesperança, guerra e desamor, desejo a você tudo de melhor que meu coração ouse expressar. "Desejo primeiro que você ame e seja amado. E que se não for, seja breve em esquecer, e que esquecendo, não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas se for, saiba ser, sem desesperar. Desejo que você sendo jovem, não amadureça depressa demais, e que sendo maduro, não insista em rejuvenescer, e sendo velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem seu prazer e sua dor e é preciso deixar que eles escorram entre nós. Desejo também que você plante uma semente, por mais minúscula que seja, e acompanhe seu crescimento, para que você saiba de quantas muitas vidas é feita uma árvore. Desejo também, que tenha amigos que, mesmo sendo inconsequentes, sejam corajosos e fiéis. E que, pelo menos num deles, você possa confiar, sem duvidar. A vida é assim.

Desejo que você afague um gato, alimente um cuco e ouça um joão-de-barro erguer triunfante seu canto matinal, por que assim você se sentirá bem. Desejo, outrossim, que você tenha dinheiro, por que é preciso ser prático. E que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga: "Isso é meu", só para que fique bem claro quem é dono de quem. Desejo também que nenhum de seus afetos morra, por ele e por você, mas que se morrer você possa chorar sem se lamentar e sofrer sem se culpar. Desejo, por fim, que você sendo homem, tenha boa mulher, e que sendo mulher, tenha bom homem. E que se amem hoje, amanhã e sempre. E quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. E se tudo isso acontecer, não tenho mais nada a lhe desejar". Só Saúde e Paz. Fico muito feliz em saber que você vai ler essa crônica mais de uma vez e, talvez, até recortá-la para guardar, pelo simples motivo de tê-la achado maravilhosa. Saiba, porém, que esses versos, tão bem delineados sob forma de um belo poema, são de autoria de um dos maiores e mais inteligentes homens da literatura Universal, pelo qual tenho grande admiração: o francês Victor Hugo.

RUI PINHEIRO SILVA

Coronel da Reserva do Exército