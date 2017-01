Debates e Ideias: O estadista Obama

00:00 · 21.01.2017

Recentemente, Clóvis Rossi escreveu na "Folha" sobre Obama. Ele disse que o governante deu sentido à ideia de respeitar a dignidade do cargo de presidente. Luzes e sombras à parte, o que mais impressiona em Obama é a dignidade com que se comportou na função. Deu pleno sentido à expressão "majestade do cargo", que os analistas e jornalistas usam tantas vezes para cobrar dos governantes que não avacalham o mandato que lhes foi conferido.

Nenhuma suspeita de corrupção dele próprio ou de seu entorno ou mesmo do conjunto de governo. Vista da América Latina, só por isso sua gestão já merecia a canonização. Nenhum ex-abrupto, nenhuma grosseria, nem mesmo quando adversários usaram e abusaram de acusações ou suspeitas infames. Barack Obama tem orgulho de ser negro. Nunca se sentiu humilhado quando chamado de negro. Se sentia até orgulhoso, dado o seu berço negro, e ainda dirigir o país mais racista do mundo. E acima de tudo o mais rico e importante.

Do seu discurso de despedida, destaquei esses quatro pontos: 4 de junho de 2006 - Cairo - Apelo ao mundo muçulmano: "vim ao Cairo em busca de um novo começo entre os Estados Unidos e os muçulmanos de todo mundo que esteja baseado no interesse e no respeito mútuo";10 de dezembro de 2009 - Oslo - Nobel da Paz - "Dizer que às vezes a força pode ser necessária não é cinismo: é um reconhecimento da história, da imperfeição humana e dos limites da razão"; 26 de junho de 2015 - Charteston - Discurso contra o racismo - "Durante muito tempo fomos cegos à forma com que as injustiças do passado continuam dando forma a nosso presente"; 22 de março de 2016 - Havana - Irmãos unidos - "Em muitos aspecto, Estados Unidos e Cuba são como dois irmãos que ficaram separados por muitos anos, mesmo compartilhando o mesmo sangue".

Nesses pensamentos, Obama espelha a sua grandeza humana, através do seu caráter e de sua alma. Não posso deixar de fazer uma comparação com o ex-presidente Lula. Até chegar ao poder, Lula plantou uma imagem de salvador da Pátria. Após hostilizar os Estados Unidos nesses anos, voltou a se aproximar. Ao chegar ao poder foi uma vergonha, ao lado do mito, em que foi transformado o PT, pois ambos traíram a esperança da grande maioria do povo brasileiro.

HUMBERTO MENDONÇA

Empresário