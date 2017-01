Debates e Ideias: O Direito de falar por último

00:00 · 07.01.2017

Há algum tempo assistimos ao julgamento de uma apelação no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, onde primeiro falou o advogado do recorrente, depois o do recorrido. Algo banal, mas profundamente inquietante, pois se tratava de um habeas corpus denegado em primeiro grau. O advogado do acusado fez sustentação oral e apresentou as razões pelas quais a sentença deveria ser reformada. Em seguida, o representante do Ministério Público respondeu, tocou em pontos específicos e expôs os motivos do seu pedido de confirmação do julgado singular. A fala ministerial reclamava resposta, mas o rito já se cumprira. O 'HC' foi denegado.

Desde então temos conversado sobre o caso com várias pessoas, professores, juízes, advogados e membros do MP. Todos dizem ser aquele o procedimento correto, o recorrente fala primeiro e depois o recorrido responde, embora fiquem a refletir sobre nossas ponderações. Permanecemos inconformados com situações como aquela, que muito se repetem em nossos tribunais e, a nosso ver, implicam em grave cerceamento ao direito de defesa do acusado, não só em matéria penal, o que nos faz dividir com o leitor nossa inquietação.

Não obstante constar nos regimentos internos dos tribunais que nas sessões de julgamento o recorrente fala primeiro e depois o recorrido responde, e que o representante do Ministério Público, quando funciona como fiscal da lei, deve falar por derradeiro, essas regras procedimentais devem ser vistas em consonância com o princípio jurídico basilar que confere a todos o direito à ampla defesa, essencial ao Estado Democrático de Direito e previsto no inciso LV, do art. 5º de nossa Constituição.

Nos órgãos de julgamento colegiado, a sustentação oral do agente público, quando ocorre, completa a acusação, ou seja, com ela o acusador encerra a sua tarefa. Nesse momento, e somente nele, o cidadão tem conhecimento de todos os termos da imputação que lhe é dirigida e poderá exercer o seu direito de defesa por inteiro. Até porque seria impossível alguém se defender de uma acusação que desconhece.

Julgamentos como aquele ao qual nos referimos no início, portanto, contém vício insanável, por violar a garantia à ampla defesa. São nulos! Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em julgamento onde tal questão mereceu profundo debate e, por votação unânime de seu Plenário, foi firmado o entendimento de que a sustentação oral do Ministério Público deve sempre preceder à da defesa, sob pena de nulidade do julgado (HC 87.926-8 SP).

A cobrança de tributos em tudo e por tudo se assemelha à acusação criminal. É atividade do Estado redutora do espaço de liberdade do cidadão, que não deve ser vista apenas em relação ao seu direito de ir e vir. A liberdade não será inteira se as pessoas não puderam exercer atividade econômica, auferir um resultado e dele dispor. Na medida em que o Estado usa os tributos para lançar mão de parte do produto obtido, diminui o âmbito de liberdade das pessoas. Tal limitação somente é válida se a Administração Tributária atuar nos estritos termos da lei que instituir as exigências fiscais, o que, por sua vez, torna indispensável o amplo controle da legalidade dessa atividade estatal. Esse controle somente é eficaz quando assegurado ao cidadão contribuinte o direito à ampla defesa diante da imputação de dívida tributária.

Assim, os órgãos de julgamento que decidem matéria tributária, inclusive os administrativos, ao ordenar seus ritos devem aplicar os mesmos princípios que orientam o direito penal, especialmente aquele que assegura ao cidadão a chance de falar por último diante dos julgadores.

Nos tribunais e conselhos de nosso País, todavia, ainda prevalece uma sequência ritual que leva o recorrente a falar primeiro, com o recorrido falando em seguida. Como em grande parte dos casos o julgamento de primeiro grau favorece ao fisco, o contribuinte, na condição de recorrente, sofre o ônus de falar antes do agente da Fazenda nestes casos. Isso não está correto! Não importa o momento ou rito processual ordinariamente previsto, o Procurador não pode ter a chance de concluir a acusação, por vezes trazendo novos argumentos, sem que seja dada ao contribuinte recorrente a oportunidade de respondê-lo a altura. Permitir ao acusador falar por último cerceia o direito à ampla defesa e, sempre que houver condenação, torna nulo o julgamento.

Schubert de Farias Machado

Advogado