Debates e Ideias

00:00 · 04.02.2017

Depois do choque que atingiu o País inteiro com os massacres penitenciários no Norte, vão sendo descobertos antecedentes e consequências daquele horror. Essa máscara que caiu do setor com certeza pode ser estendida à toda administração pública. Nada funciona bem neste País. Essa desgraça não vem de hoje, só se agravou, e muito depois da chamada redemocratização. A revolução de 1964 foi a salvação do Brasil, pois os movimentos esquerdistas que o antecederam e, posteriormente, com a Guerrilha do Araguaia, tinham o projeto de transformar o Brasil numa nova Cuba. Vale lembrar que, quando Fidel Castro iniciou a revolução cubana, o projeto era implantar uma democracia. Olhem no que deu. Voltando ao Brasil, o que funciona bem atualmente? Os governos, de lá pra cá, aniquilaram a administração pública. Vejam a educação, desde o primário, secundário e o universitário, só fizeram cair de nível, quando comparados há 50 anos. A saúde pública é outra lástima, segurança idem, finalmente, o que depende do poder político nada funciona a contento.

A corrupção tomou conta do País, descaradamente, em todas as esferas, inclusive em grande parte da iniciativa privada. O conceito de honestidade foi descartado na coisa pública. O que prevalece são as concorrências que fazem de conta, subfaturamento de obras, folhas de funcionários fictícios, faturamentos frios de medicamentos, merenda escolar, combustíveis, transporte escolar e outras tantas maracutaias. Este é o Brasil de hoje, independentemente do partido no poder.

Voltando ao tema segurança, a terceirização, envolvendo empresários e políticos, é muito mais grave do que a decadência e promiscuidade em que vivem os presos em suas celas. Desde 2002, os governos se omitiram, não construíram e nem reformaram os velhos presídios, contribuindo para o aumento da criminalidade. Assistiam à multiplicação de grupos de bandidos, muitos em guerra aberta, dominando as cadeias, cobrando mensalidades da massa exposta à corrupção, obrigada a contribuir ou morrer. O crime organizado cresceu, desdobrou-se tanto quanto a tráfico de drogas. Some-se a essa desgraça a esmola do Bolsa Família, classificado erradamente como inclusão social. Há 60 anos, em "Vozes da Seca", Zé Dantas e Luiz Gonzaga já diziam que a esmola, ou humilha ou vicia o cidadão.

Humberto Mendonça - Empresário