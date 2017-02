Debates e Ideias

00:00 · 04.02.2017

Há uma fase da vida em que devemos ter coragem de exercitar a solidariedade. Isso acontece quase sempre no entardecer da existência terrena, quando o trem em que se viaja já está se aproximando da estação final e seus passageiros já se preparam para o desembarque. Juntemos forças para que nossa visita ou mesmo uma singela oração para um amigo fragilizado possa lhe proporcionar esperança ou até a retomada do seu voo. Por isso vou transcrever um belo poema em homenagem a um brilhante cavalariano do Exército Brasileiro, querido amigo, dos melhores que fiz nesta vida de meu Deus, e que sei estar em luta brava para recuperar a saúde.

Nascido em São Bento do Una (PE), muito jovem teve despertado o interesse pela carreira militar. Ingressou na Escola Preparatória de Fortaleza, tornando-se excelente oficial e, mais tarde, atingindo o generalato por seus méritos. Exerceu dignificantes comissões e por fim comandou o Exército Brasileiro, por sete anos, gestão de dois presidentes civis, onde se houve muito bem.

"Não te Rendas" é um poema de Mário Benedetti (1920-2009), escritor uruguaio: "Não te rendas, amigo, ainda há tempo de se ter objetivos e começar de novo. Aceitar tuas sombras, enterrar teus medos, soltar o lastro e retomar o voo. Não te rendas que a vida é isso: continuar a viagem, perseguir os teus sonhos, destravar o tempo, remover os escombros e destapar o céu. Não te rendas, por favor, não cedas, caro amigo, mesmo que o frio queime, mesmo que o medo morda, mesmo que o sol se esconda e o vento se cale, ainda há fogo na tua alma, ainda há vida nos teus sonhos. Porque a vida é tua e teu também o desejo, porque o quiseste e porque existe vinho e amor. Porque não há feridas que o tempo não cure. Abrir as portas, tirar os ferrolhos, abandonar as muralhas que te protegeram. Viver a vida é aceitar o desafio, recuperar o sorriso, ensaiar um canto. Baixar a guarda e estender as mãos, abrir as asas e tentar de novo, celebrar a vida e se apossar dos céus. Porque cada dia é um novo começo. Porque esta hora é o melhor momento. Porque não estás sós". Que esta oração possa ser rezada por todos que se sintam fragilizados.

Rui Pinheiro Silva - Coronel reformado do Exército