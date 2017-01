Debates e Ideias: Morashá

00:00 · 28.01.2017

Morashá é herança em hebraico. Termo muito comum nos escritos do Povo Escolhido. No calendário judaico, nós nos encontramos no ano 5577. Meu amigo Mike Evans, embaixador judeu que tem um diálogo agradável com os católicos, juntamente com sua esposa Carolyn, nos convida para comemorarmos os 50 anos da integração de Jerusalém. Uma reconquista da terra prometida. Com doença de Alice, tive uma acolhida amável com a comunidade judaica de São Paulo. E fui aprendendo a grandeza inegável deste povo que prometeu uma terra onde corria leite e mel. Onde o Deus de Abraão prometia uma descendência tão numerosa quanto as estrelas que vagueiam nos céus. E assim somos filhos do mesmo pai e amamos o mesmo Deus.

Mas o grande livro de medicina do povo judaico, chamado de "Sefer Refuot", surgiu em torno do século IV AC. Foi escrito por Assaf bem Berechiahu e Yohanan bem Zabda, que traz conhecimentos médicos da Mesopotânia, do Egito, da Índia e da Grécia. Tal como o Juramento de Hipócrates, havia um outro de Assaf, que preconiza que o médico não cause dolo no paciente com o seu tratamento. Que a medicina seja entendida como uma profissão diferenciada e o médico imbuído de muito saber e humildade. Alertava que o médico tivesse enternecimento pelo paciente. E que visse de maneira especial a dor dos mais pobres. Lembrava os profetas, sobretudo Isaias. Ao longo da história, este cuidado e esta cultura foram gerando profissionais diferenciados na medicina clínica e na pesquisa. Mestre Gaio, o judeu, era o médico de cabeceira do papa Nicolau IV.

A Igreja Católica olhando tão somente para a Cruz, sem ver a sepultura vazia, sinal da nossa fé, proibia que o clero procurasse a medicina judia. E há um pinçar de Deus, quando proclama o povo escolhido. De Assaf, passando por Maimônides, caminhando com toda a classe médica da Idade Média, nos deparamos com os gigantes dos tempos modernos. Estes monstros sagrados que vieram para salvar a humanidade. Basta citar Robert Koch, que identificou os micróbios e descobriu o bacilo que leva o seu nome: bacilo de Koch ou Mycobacterium tuberculosis, responsável pela tuberculose que ceifou inúmeras vidas preciosas. Na imunologia, extinguindo doenças atrozes, como Albert Sabin e Jonas Salk. Temos ainda Paul Erlich e Rita Levi-Montalchi. Que seria da psiquiatria sem o brilhantismo e a inteligência de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. O anatomista da alma. O sonhador sem fim?

JOSÉ MARIA BONFIM DE MORAIS

Médico cardiologista