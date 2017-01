Debates e Ideias: Heróis anônimos

00:00 · 21.01.2017

A chuva naquela área amazônica era torrencial e persistente. Havia mais de um mês que isso acontecia e o rio que corre ao lado daquele Pelotão de Fronteira do Exército, com efetivo de 60 militares, além de seus familiares, ficava cada vez mais volumoso. Os mais antigos diziam que isso nunca ocorrera. As provisões de rancho já estavam no fim e os medicamentos eram só os fabricados pelo LQFE. A bem da verdade, havia também o soro antiofídico, remédio muito usado e vital naquelas paragens. A entrega dos gêneros, sempre feita pelas embarcações da Marinha e do Exército, estava atrasada.

Outra forma de abastecimento seria lançar os víveres de paraquedas que, naquelas circunstâncias, por certo seria um malogro. O avião Catalina, da FAB, já tentara aterrizar três vezes, mas faltava visibilidade. O contato com o mundo exterior era feita só pelo código Morse, e olhe lá. Mas, os soldados da Amazônia são homens de coragem, especialmente os que servem nos quartéis da área conhecida como "Cabeça do Cachorro".

Diz o ditado "desgraça pouca é tiquinho" e foi aí que a jovem esposa do tenente-comandante, talvez por sentir aquela tremenda ansiedade, começou a sofrer as dores de um parto prematuro, que só deveria acontecer dali a dois meses. Médico, não havia, ora, para quê, se as doenças eram combatidas pela coragem e pela juventude: "Brasil, acima de tudo"! E foi então que se apelou para a parteira indígena, senhora já avançada na idade e muito experiente. E, assim, nasceu aquela linda e saudável menininha, chorando aos berros e assustando as onças pintadas da redondeza, que estranharam aquele estranho som.

Banhou-se pela primeira vez nas águas férvidas daquele caudaloso rio, que corre para o Rio Solimões e que muito mais acima forma o Amazonas. Esta santa menina, que hoje é mãe e escritora, nasceu fazendo milagres: no dia seguinte ao seu nascimento, a chuva diminuiu e o sol renasceu trazendo alegria e vida para toda aquela gente. Os soldados até esqueceram tanta solidão e tanta iniquidade e, alegres e destemidos, continuaram a patrulhar aquele mundão de floresta que são as desassistidas fronteiras da Amazônia.

RUI PINHEIRO SILVA

Coronel reformado do Exército