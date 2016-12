Debates e Ideias: Gestão dos recursos municipais

00:00 · 24.12.2016

A instabilidade e a crise pelas quais passa o País, que influenciam na queda de confiança do consumidor e do empresário, afetando, respectivamente, demanda e oferta, proporcionam um momento de retração econômica nas receitas de todos entes federativos, num contexto onde, a partir da Constituição de 1988, os municípios foram brindados com posição de destaque, contudo não imunes, aos efeitos da atual conjuntura econômica que impõe graves responsabilidades e aguda atenção à gestão das finanças.

Atenção especial merece a Lei de Responsabilidade Fiscal que evidencia a importância do papel dos órgãos de execução financeira e tributária para equilíbrio das contas públicas.

Tendo como norte essa perspectiva, em dezembro de 2010, a Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento de Caucaia (Sefin) elegia como diretriz a ser perseguida pela administração, dois grandes desafios: maximizar receitas sem aumento de carga tributária e otimizar os gastos públicos com foco no controle de custeio.

Definidas estas diretrizes, as ações administrativas foram direcionadas para três grandes pilares - o planejamento estratégico, o investimento na tecnologia da informação e a valorização e busca de comprometimento dos servidores.

O planejamento estratégico, além de orientar ações da Sefin, direcionou a Secretaria para uma atuação profissional, o que minimizou possíveis influências externas, inclusive ingerências políticas na realização de sua competência tributária o que possibilitou uma gestão técnica e permitiu uma elevação na captação das receitas.

A análise desse cenário apontou como uma das fraquezas da Secretaria em questão o baixo índice de automatização dos processos de trabalho. Procurou-se, então, atrair profissionais capacitados na área de Tecnologia da Informação (TI) e a investir em capacitação nas diversas áreas de atuação das atividades fazendárias, no intuito de criar novas condições para o bom desempenho das funções.

Esse esforço resultou no desenvolvimento do Sistema de Administração Financeira (Siaf), Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, trazendo como inovação a emissão de nota simplificada de serviço. E na busca de estímulo à carreira fazendária dos servidores e metodologia de remuneração por resultado.

Mesmo com toda essa crise econômica, o município encerra o ano com suas despesas relativas à folha de pagamento e seus respectivos encargos na situação de adimplentes. Ficará com seu endividamento no patamar de 13,40% da receita corrente líquida, quando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal é 120%. Para finalizar, a receita própria teve aumento de R$ 26 milhões em 2011 para R$ 67 milhões em 2015, premiando com sucesso os pilares - planejamento estratégico, investimento na tecnologia da informação e valorização do servidor.

Ramiro Barroso

Secretário de Finanças de Caucaia