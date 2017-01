Debates e Ideias: Fidalguia não é covardia

00:00 · 28.01.2017

Desde a redemocratização do Brasil, vivemos tempos corrosivos do republicanismo. O que predomina, salvas as exceções, são os desvios éticos e morais ("imorais"), o conluio e as negociatas, que variam da venda de emendas a projetos de leis e medidas provisórias, ao mensalão e petrolão, transmudados em rotina.

Independentemente dos matizes ideológicos, na percepção de um substantivo contingente de brasileiros, até mesmo o processo que culminou com impeachment da ex-presidente Dilma (constituído com base no clamor das ruas e em razão das denúncias de pedaladas fiscais, liderado pelo ex-deputado Eduardo Cunha - preso pela Lava-jato), foi um atentado a democracia.

Em Modernidade Líquida, o sociólogo polaco recém falecido, Zygmunt Bauman, evidencia quão aquosas são as relações sociais globalizadas. A política brasileira, nas últimas décadas, sofreu uma reação físico-química, que corroeu a República, derreteu a ética e, pelas ações imorais de alguns, se transformou no fluido ácido da corrupção.

Felizmente, no âmbito político, no Ceará não têm disso não, conforme poetiza a canção gravada em 1950 pelo imortal Luiz Gonzaga.

Nos derradeiros anos, nosso Estado elegeu governadores dos mais variados estilos e percepções dos problemas sociais, bem como nas práticas governativas.

Uns mais vaidosos, outros menos, mas, em geral, todos de subido padrão moral e ético. Assim, foi possível trazer o Ceará ao patamar de desenvolvimento político-econômico atual.

Alguns praticaram estilo mais hermético, com viés autoritário, e aversão ao modelo político vigente de sua época. Outros foram mais empreendedores, modernizantes, mas perdulário, entretanto. Em maior ou menor grau, tivemos uns mais corporativistas e protecionistas.

Pela vez primeira, no entanto, temos um governador, que, além da austeridade imprimida em suas ações, inaugurou um estilo político ancorado no mais amplo diálogo, tanto do ponto de vista endógeno, como exógeno. Sua simplicidade ao dirigir o governo distingue-o como do tipo fidalgo!

A fidalguia é uma peculiaridade estudada por Freud, em seus ensaios sobre os diversos espécimes de tipos humanos. Ao empreender uma releitura do pensamento do pai da Psicanálise, podemos inferir que "o fidalgo só é fidalgo, até quando a fidalguia não parece covardia".

A julgar pelas últimas ações político-administrativas, que surpreendeu a todos, trazendo Maia Jr. (PSDB) para comandar o Planejamento do governo do Estado (ainda petista), e o ex-reitor da UFC, Prof. Dr. Jesualdo Farias, para a Pasta das Cidades, com o apoio de parte da intelectualidade e do (PSB), o governador Camilo Santana manteve a fidalguia e incorporou a ousadia.

De voz mansa e educada, exercitando a temperança esperada dos homens públicos, e avesso às frivolidades circulantes à órbita do poder, o governador, aos olhos daqueles que miram a sucessão, progride com um governo ainda sem identidade, carecendo fazer um ponto de inflexão desde a segunda metade do mandato.

Ao imprimir essas alterações na equipe, o governador inicia a montagem de um projeto de engenharia política, que tem um tempo de validade.

Embora o prazo demarcado para o estabelecimento desse plano seja até 2018, a finalização do conjunto da obra tem, como objetivo antecipado, uma prorrogação por mais quatro anos - ainda que, para materializar o objeto pretendido, essa fidalga ação implique a concretagem de alguns engenheiros-artífices de sua governança, se me faço entender ao leitor/eleitor.

ARNALDO SANTOS

Jornalista e cientista político