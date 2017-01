Debates e Ideias: Explosão carcerária

00:00 · 14.01.2017

Mal começou o ano, eis que o Brasil inteiro quedou estarrecido com a barbárie acontecida nos presídios de Manaus e Boa Vista, onde massacres provocados por facções criminosas antagônicas causaram as mortes de 60 detentos na capital amazonense e outras 33 na de Roraima. Ambos os episódios deixaram aparvalhadas as autoridades, expondo as entranhas de um sistema carcerário explosivo, falido e sobre o qual não há qualquer controle por parte do Estado brasileiro. A brutalidade foi a tônica em ambas as penitenciárias, onde as vítimas chegaram a ser degoladas, esquartejadas e até queimadas em seguidos atos de selvageria praticados por seus algozes, indiferentes a quaisquer punições. Na maioria desses presídios reina a mais completa desordem. Líderes de facções criminosas, como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, disputam espaço dentro das prisões pelo domínio do lucrativo tráfico de drogas. A situação é caótica e o que se vê é resultado de décadas de descaso de sucessivos governos com o sistema penitenciário nacional. Um sistema que não recupera ninguém e permitiu o surgimento de poderosas organizações criminosas, nascidas da total omissão estatal também no âmbito da segurança pública.

As duas tragédias, inferiores em número de mortos apenas ao tristemente célebre massacre do Carandiru, em São Paulo (1992), deixaram atônito o governo de Michel Temer, que enviou seu ministro da Justiça às duas capitais e, posteriormente, anunciou medidas tendentes a amenizar o drama penitenciário brasileiro. De fato, são graves os tempos. As leis continuam brandas, a violência dispara por todo o País e não há presídios que cheguem para receber o crescente número de condenados. O sistema carcerário está assentado sobre um barril de pólvora, pois hoje os presídios possuem 622 mil detentos e apenas 350 mil vagas disponíveis. Bandidos perigosos circulam livremente fora de suas celas, matando e mandando matar. A palavra "ressocialização" , no contexto atual, é mera ficção, e não se vê nada que possa transformar radicalmente o sistema. O que fazer? Com a palavra, os governantes!

GILSON BARBOSA

Jornalista