Debates e Ideias: Ensaio sobre ser psicoterapeuta

Vivemos hoje em um mundo cada vez mais acelerado, no qual "temos que" estar conectados a todo o momento, "temos que" ter acesso a todas as informações, "temos que" saber, "temos que" cada vez mais a tudo... Ao mesmo tempo, e de forma paradoxal, vivemos cada vez mais momentos de incerteza, inquietude e solidão. Nossas relações têm sido profundamente abaladas e os encontros frente a frente preteridos pelas conversas das salas virtuais ou de grupos de bate-papos. De modo não tão paradoxal, temos também adoecido mais, o que revela cada vez mais uma urgência por maior cuidado. Espaços de acolhimento, de troca de afetos e diálogos genuínos "precisam ser" mais potencializados como forma de possibilitar-nos rever esses nossos modos de estarmos no mundo, muitas vezes automatizados e distantes do outro e de si mesmo. A psicoterapia tem se configurado como um desses significativos espaços possibilitadores de novos modos de andar a vida. O ser psicoterapeuta é aquele outro que disponibiliza um espaço de cuidado, de escuta e de autoconhecimento.

Nesse espaço, o psicoterapeuta nos interroga sobre nossas possibilidades de construirmos modos mais saudáveis de vida e, de forma paciente, ajuda-nos a tecer fio-a-fio - como os antigos artesãos - uma (re)construção possível. Ser psicoterapeuta é vivenciar um papel de muita responsabilidade e complexidade, uma experiência que se traduz na arte de acolher os dramas pessoais, de ajudar alguém a se escutar, a se ver e a se apropriar de si mesmo, com todos seus limites e possibilidades. Ser psicoterapeuta é ter o privilégio de acompanhar as transformações e o crescimento de alguém que traz um pedido de ajuda.

Independentemente da abordagem psicoterápica escolhida, inúmeros são os conhecimentos, as habilidades e atitudes requeridas aos ocupantes deste lugar. Assim, faz-se necessária uma maior reflexão sobre a qualidade da formação destes futuros profissionais, a qual repercutirá na eficácia de seu trabalho. Os cursos de formação são boas alternativas para o desenvolvimento das pessoas que desejam ser e tornar-se psicoterapeutas.

O ser e tornar-se psicoterapeuta, na concepção das psicólogas, é um processo que ultrapassa o aprendizado de modelos teóricos e o domínio das técnicas psicoterápicas.

Embora sejam muito importantes estas dimensões, é preciso contemplar outras que passam pelo desenvolvimento pessoal e relacional dos interessados, já que a pessoa do psicoterapeuta é uma importante ferramenta de mudança terapêutica do cliente.

LILIANE BRANDÃO

Doutora em Psicologia