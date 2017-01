Debates e Ideias: Brasil entre amigos

00:00 · 07.01.2017

Meu pai nos dizia que amizade só boa. Nós éramos sete irmãos homens e uma mulher. Essa recomendação calou profundamente em todos nós. Tanto que a passamos para nossos filhos e esse conceito também deu certo. Vejo hoje essa canalhice em que foi transformada a vida pública brasileira e fico ciente que grande parte da sociedade não seguiu essa escrita.

O PT e a esquerda foram os grandes responsáveis por esse momento difícil que o Brasil vive. Quando Lula assumiu a presidência da República, no seu primeiro mandato era a grande a esperança de que havíamos encontrado o verdadeiro caminho para a nossa Pátria.

Ledo engano. Quando foi descoberto o mensalão e a corrupção dominava seu governo, ele deu declarações que, por si só, justificariam sua cassação. Primeiro ele disse que a corrupção já vinha de Portugal, no tempo de Cabral. Depois, que a culpa não era só dele, nem do PT. E sim do leque de alianças que ele havia feito, portanto, dividia, com os aliados, a culpa de tudo. Pode até ser, mas pelo visto, ele, Lula não teve capacidade de escolher os melhores quadros.

Tudo isso aconteceu porque ele não pensou o Brasil, e sim na sua legenda e nos interesses pessoais. A indicação de dona Dilma faz parte dessa lógica, tanto que chegou a afirmar que elegeria até um poste. A indicação de Michel Temer para vice foi nesse pacote de "bondade" para com o Brasil, pois que, para presidente e vice, tínhamos coisa melhor. A política brasileira não é nada mais do que uma rifa entre amigos. O impedimento de Dilma exteriorizou o momento difícil, com o desmantelamento do País.

Esperava-se que o Sr. Michel Temer estivesse preparado para a tarefa tão difícil desta transição oportuna e que merecia um governo competente e capaz de trazer de volta a esperança de dias melhores. Também ledo engano. Começa que ele não é um executivo e sim, um tecnocrata ou burocrata, como queiram. Se fosse um executivo de verdade, teria constituído o ministério de gabarito. Mas não, foi atrás dos amigos do peito, a maioria envolvida nos mares de lama de nossa história. Tenho certeza que, apesar de toda essa crise de homens, nós temos coisa melhor. Só faltou o seu pai lhe dá os conselhos que o meu me deu. O PT e PMDB já cogitam mudar de nome, quando deveriam mudar de homens.

HUMBERTO MENDONÇA

Empresário