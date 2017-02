Debates e Ideias

00:00 · 04.02.2017

Tive em 26 de janeiro, uma das mais gratas surpresas dos últimos tempos, ao visitar pela primeira vez o Espaço Cultural Unifor, no prédio da Reitoria desta renomada instituição. Como coordeno a Coleção Pedro Américo, cuja finalidade é republicar obras produzidas por e sobre este destacado artista e intelectual do Segundo Império Brasileiro, visitei a Unifor em busca de algumas de suas pinturas e de informações sobre elas.

Minha visita tinha uma precisa finalidade: ter contato com obras de Pedro Américo que integram a coleção do chanceler Airton Queiroz, que lá está em exposição.

Eu não fazia a menor ideia, porém, do que me aguardava. Assim que avancei pelos corredores da Reitoria meus olhos custaram a acreditar no que vi: ao invés de intermináveis corredores de paredes nuas e sem vida – como tantas vezes encontrei ao longo dos meus 32 anos de vida universitária, em que conheci diversas universidades – vi-me diante de um esplendoroso espetáculo de tintas, cores e formas.

Enquanto caminhava para ter com o professor Thiago Braga, que, gentilmente, me guiou na visita, observava, entre atônito e curioso, que as paredes da Reitoria estavam repletas de obras de grandes mestres das artes plásticas nacionais e mundiais.

Percebi, desde ali, que não se tratava de um centro de decisões administrativas e acadêmicas comum, mas de uma instituição universitária que leva muito a sério a excelência artística, a sofisticação cultural.

E não foi diferente quando verifiquei as peças artísticas da coleção do chanceler Airton Queiroz. Poucas vezes vi um acervo artístico particular tão cuidadosamente organizado e tão sofisticado quanto este. Ele reúne peças dos maiores artistas do mundo ocidental, revelando-nos a fina percepção de arte com que nos brinda o chanceler.

Depois, entrei em contato com outras preciosidades do acervo da Unifor: as coleções especiais, que reúnem livros raros, alguns dos quais raríssimos, com mais 200, 300 ou 400 anos.

Confesso que, ao deixar no fim da tarde o Espaço Cultural Unifor, despedi-me com sentimento de saudade, primeiro pela gentilíssima acolhida de seus representantes, e, depois, pelo fascinante espetáculo de bom gosto artístico e bibliográfico que a instituição, tão zelosamente, nos dá.

Silvano Alves B. da Silva - Diretor Geral da TV UFMA