Debates e Ideias: Ad sacerdotem aeternum

00:00 · 14.01.2017

Dom Jacinto Brito, filho de Bacabal (MA), arcebispo metropolitano de Teresina, completa 45 anos de sacerdote. Uma esteira de longa caminhada nesta sua vida reverenciada ao sagrado. O sacerdote é presença bíblica. Deus lança sobre ele seu olhar predileto. Que poder de Josué de alongar o dia! Como diz S. João de Ávila: "obediente Domino voci hominis. "(Js. 10,14). No Antigo Testamento, lá estava o levita, guardador do Templo. No Monte Sion, o sacerdote é o turiferário que leva no seu incenso as preces de todos a Deus. Deus se faz obediente ao sacerdote. Cristo torna-se vassalo do sacerdote. No Novo Testamento vamos a outros montes, para encontrar um novo e eterno sacerdote (ad sacerdotem aeternum), o próprio Jesus. A ara santa do sacrifício, é o local que Cristo de Rei torna-se vassalo.

O milagre da Eucaristia é o assombro diário do sacerdote. O Senhor pelas mãos do sacerdote, faz o milagre eucarístico. O Senhor está no altar sob espécie "in instanti". É o sacerdote que proclama a boa nova. Uma noticia nova, do amor eterno. É o mesmo amor da sarça ardente, nunca se consume. É o amor do perdão, que nunca se cansa em perdoar. É o amor da Última Ceia, onde a mesa é partilha. É dividir com aqueles que nada têm. É difícil a dor dos que gemem. É dividir a esperança daqueles que se cansaram. Dom Jacinto, foi sagrado bispo no mesmo solo que é nosso: Crateús. Foi lá que ele atingiu a plenitude do seu sacerdócio. Hoje um sucessor direto dos apóstolos. Durante seus 14 anos de pastoreio nas terras do Senhor do Bonfim, foi um novo evangelizador.

Se Fragoso, foi um profeta, Jacinto foi o pastor amado, querido e reverenciado. Ele tem coração de pastor. Tem alma de pastor. Ao chegar em nossa terra, não pediu nada. Não exigiu nada. Pediu apenas que o ajudassem a lançar as redes nas águas mais profundas. E com a perseverança evangélica foi aumentando o número de sacerdotes. E ao nos deixar após 14 anos de um episcopado prolífico, havia ordenado mais sacerdotes do que os tantos anos de diocese. Ergueu templos sagrados. Banhou-se na história e recordou a vinda da virgem de Fátima. Trouxe os restos mortais do Mons. Bonfim para repousarem na Catedral. Deu sua alma e a sua vida a nossa terra. E ao partir vinha banhado em lágrimas. Não trazia nada. Mas levava tudo por ter nos amado tanto com ardor sacerdotal.

JOSÉ MARIA BONFIM DE MORAIS

Médico cardiologista