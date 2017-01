Debates e Ideias: A sucessão de Teori Zavascki

00:00 · 28.01.2017

Embora profundamente consternado com a trágica morte de Teori Zavascki, o cenário jurídico, deixando de lado as teorias conspiratórias sobre o fato, vê-se obrigado a discutir acerca da sucessão de um dos mais respeitados magistrados do Brasil. Não só por conta das dezenas de delações que estavam prestes a serem homologadas por Teori, mas também pela sensível importância do acervo de processos que estava sob a sua responsabilidade, que engloba o debate sobre planos econômicos, as reformas trabalhista e previdenciária, bem como sobre a emenda constitucional que instituiu um teto de gastos para o governo federal.

Ainda sob luto e diante de uma perda irreparável e sem tradução, no contexto de um efervescente cenário político, ousamos expor algumas considerações sobre as possibilidades advindas da sucessão de Teori Zavascki, especialmente no que toca à relatoria dos processos relativos à Operação Lava-Jato.

São basicamente cinco as possibilidades: 1) um ministro da 1ª Turma do STF solicita mudança para a 2ª Turma e recebe o acervo de processos de Zavascki, como se encontra, dentre os quais todos aqueles relativos à Lava-Jato; 2) o novo ministro, escolhido por Temer e sabatinado pelo Senado, ocupa a vaga e recebe todos os processos a esta relativos, o que foi descartado pelo presidente, que aguardará a redistribuição do processo antes de indicar um nome; 3) a ministra Carmem Lúcia, presidente do STF, pode determinar a redistribuição de casos urgentes a pedido das partes; 4) a exemplo do que ocorreu quando da morte do ministro Menezes Direitos, a redistribuição dos processos urgentes pode ser feita independentemente de pedido das partes; e 5) a maioria do STF pode determinar a redistribuição para um dos ministros da 2ª Turma ou mesmo para um dos nove ministros da Corte.

São todas possibilidades razoáveis, e a solução não deve tardar. O que não se pode perder de vista é o legado de virtudes deixado por Teori Zavascki e a importância de se manter a imparcialidade e a lisura no julgamento de temas tão sensíveis ao nosso combalido País.

LEANDRO DUARTE VASQUES

Advogado criminal