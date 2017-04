Debates e Ideias

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 01:06

É provável que você já tenha ouvido falar de uma eterna luta entre a fé e a razão. A ideia básica desse ilusório conflito é a de que o ato de fé envolve algo que não se pode sentir ou compreender e que portanto você precisa optar: ou conserva a fé e perde a cabeça ou conserva a cabeça e perde a fé cristã.

Desde antes de surgir a imprensa, toneladas de pergaminho foram gastas para os tiroteios filosóficos que a questão proporciona. Era a fé cega (crê ou morre) trocando chumbo com a razão cega (não crê e morre igual).

Quando os autores clássicos foram redescobertos, por volta do século XII, viu-se que a discussão apenas atualizava algo que noutro nível já tinha sido abordado por Platão e Aristóteles. E o achado não fez mais do que acrescentar sofisticada pólvora ao arsenal dos intelectuais.

O noticiário desse antigo bate-boca chegou até nós com a manchete de que a Igreja sempre se opôs à evolução das ciências e do pensamento, desejosa de manter a humanidade no nível de estupidez necessário à prosperidade da fé. Nada mais injusto e falso!

A discussão sobre as relações entre a fé e a razão começou e evoluiu em ambiente católico, foi proporcionada durante séculos pelos maiores pensadores da Igreja e só encontrou solução dentro dela.

Muitos santos e doutores da Igreja - Santo Anselmo, São Bernardo, Santo Alberto Magno, São Boaventura, São Tomás de Aquino, entre outros - tomaram trincheira nesse debate fazendo com que, aos poucos, as ideias clareassem.

A eles se juntaram sucessivas gerações de brilhantes intelectuais (em especial dominicanos e franciscanos) cujo prodigioso saber extasiava os estudantes das antigas universidades. Vale lembrar que todas as grandes universidades nasceram católicas e cresceram à sombra da Igreja. Foi com seus próprios mestres que a Igreja aprendeu que a razão e a fé se aperfeiçoam reciprocamente.

Tornando-se também nesse aspecto mãe da civilização e da cultura, a Igreja criou as condições para que surgissem as correntes filosóficas apartadas da teologia. Muitas delas mais tarde se voltariam contra a Igreja e contra a própria humanidade.

A razão e a fé efetivamente se aperfeiçoam. Mas quanta razão na fé que manifesta São Bernardo: "Que me importa a filosofia? Meus mestres são os Apóstolos; eles não me ensinaram a ler Platão nem a deslindar as sutilezas de Aristóteles, mas me ensinaram a viver.

E acreditai: essa não é uma pequena ciência". E não é mesmo.

Percival Puggina

Arquiteto e empresário